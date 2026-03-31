Правительство ответило на петицию о приостановлении реформы НУШ: что будет со старшей школой

Правительство не будет останавливать и отменять реформу старшей профильной школы в Украине, ведь она является частью системных изменений в образовании и заключительным этапом в реформе Новой украинской школы. В течение последних двух лет состоялись масштабные общественные обсуждения, а 87% громад уже сформировали сеть лицеев академического направления и находятся на финальной стадии их формирования.

Об этом говорится в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ, которая за три недели набрала более 25 тысяч подписей. В сообщении также подчеркнули, что реформа учитывает данные опросов старшеклассников и их родителей, среди которых более 85% поддерживают изменения.

"Украина окончательно отходит от советской модели образования, которая до сих пор сохраняется только в Российской Федерации и республике Беларусь. Наш путь – европейский стандарт 12-летнего полного общего среднего образования. Это важно не только для качества образования, но и для будущего Украины и ее интеграции в ЕС", – говорится в ответе.

Там также указано, что доступность школьного образования должны обеспечивать органы государственной власти и органы местного самоуправления, формируя сеть лицеев и организуя подвоз школьными автобусами.

В ответ на просьбу родителей дать возможность ученикам 9-х классов закончить 11 классов в "родных" школах чиновники сообщили, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который защищает интересы детей в переходный период реформы.

"Законопроектом предусматривается, что нынешние 9-классники, которые начали обучение в 2017/18 учебном году в 1 классе, смогут завершить обучение в той школе, в которой они учатся. В случае принятия законопроекта МОН наработает соответствующие механизмы для тех территориальных общин, которые не успели принять соответствующие управленческие решения", – указано в сообщении.

