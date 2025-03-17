Правительство выделило почти полмиллиарда гривен на современные учебные кабинеты: какие школы получат финансирование

Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления субвенции в размере 499,4 млн грн на создание современного образовательного пространства для профильной старшей школы, которая заработает с 2027 года. Деньги будут направлены на закупку современного оборудования для классов.

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Решение было принято 17 марта, сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины. За эти средства будут закуплены современные средства обучения и оборудования, новая мебель для учебных кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий.

Какие школы могут получить субвенцию:

те, которые учатся очно или смешанно (сочетание очной и дистанционной форм обучения);

те, которые будут обеспечивать получение профильного среднего образования в 2027/2028 учебном году.

Как будут выбирать школы для финансирования:

местные советы и ОВА выберут в своем регионе по одной школе, наиболее нуждающейся в обновлении, и подадут заявки. КМВА может предложить до десяти школ. Специальная комиссия МОН, Минфина и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрит заявки и решит какие учреждения получат средства.

"Качественно оборудованные кабинеты создадут условия для успешной реализации реформы старшей школы, благодаря которой с 2027 года учащиеся смогут выбирать профили обучения, а также предметы и курсы в соответствии с интересами и видением своего будущего", – отметили в ведомстве.

Министр образования и науки Оксен Лисовой на своей странице в Facebook назвал решение правительства важным, ведь "менять содержание образования невозможно без обновления среды, в которой будут учиться дети".

По словам главы ведомства, главный критерий для выбора заведения, которое получит субвенцию, – это необходимость. То есть, в первую очередь, будут рассматривать школы, наиболее критически нуждающиеся в обновлении.

Напомним, что внедрение старшей профильной школы начнется в 2027 году. Учеба будет направлена на индивидуальное развитие, а школьники смогут выбирать образовательный профиль. Переход на полное среднее образование за 12 лет будет соответствовать международным стандартам.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН назвало предметы, которые обязательно будут изучать старшеклассники с 2027 года.

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