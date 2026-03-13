'Предпочтительный': как правильно перевести на украинский

Перед вами выбор из двух вариантов чего-то – развития событий или каких-то предметов – и один из них вам нравится значительно больше. Как бы вы охарактеризовали его на украинском языке?

Если вы не так давно перешли с русского, то можете вспомнить довольно меткое прилагательное "предпочтительный". Но перевести его сможет даже не каждый носитель украинского, который говорит на нем всю жизнь. Поэтому OBOZ.UA решил поискать хорошие варианты, которыми можно воспользоваться в такой ситуации.

Конечно, можно попробовать подступить к теме через другие части речи. Скажем, глагол "предпочитать" мы переводим как "віддавати перевагу". Но сказать там, где уместным будет "предпочтительный", слово "переважний" нельзя, ведь в украинском языке это слово означает "имеющий преимущество над кем-либо, чем-либо; основной, господствующий". То есть здесь мы имеем дело с так называемым ложным другом переводчика.

Более точно передать значение чего-то, чему вы склонны отдать предпочтение, можно такими прилагательными:

бажаний;

кращий;

ліпший;

догідний / найдогідніший;

придатний / найпридатніший;

гожий;

підходящий;

здалий.

