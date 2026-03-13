"Предпочтительный": как правильно перевести на украинский
Перед вами выбор из двух вариантов чего-то – развития событий или каких-то предметов – и один из них вам нравится значительно больше. Как бы вы охарактеризовали его на украинском языке?
Если вы не так давно перешли с русского, то можете вспомнить довольно меткое прилагательное "предпочтительный". Но перевести его сможет даже не каждый носитель украинского, который говорит на нем всю жизнь. Поэтому OBOZ.UA решил поискать хорошие варианты, которыми можно воспользоваться в такой ситуации.
Конечно, можно попробовать подступить к теме через другие части речи. Скажем, глагол "предпочитать" мы переводим как "віддавати перевагу". Но сказать там, где уместным будет "предпочтительный", слово "переважний" нельзя, ведь в украинском языке это слово означает "имеющий преимущество над кем-либо, чем-либо; основной, господствующий". То есть здесь мы имеем дело с так называемым ложным другом переводчика.
Более точно передать значение чего-то, чему вы склонны отдать предпочтение, можно такими прилагательными:
- бажаний;
- кращий;
- ліпший;
- догідний / найдогідніший;
- придатний / найпридатніший;
- гожий;
- підходящий;
- здалий.
