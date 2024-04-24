''Представляю, с какой радостью к вам идут на уроки!'' Учитель из Киева, танцующий с учениками и снимающий забавные видео в TikTok, стал звездой сети

Учитель украинского языка и литературы из Киева Юрий Пеони снимает забавные видео и танцует со своими учениками под трендовую музыку, выкладывая это в соцсети. На одном из них педагог предлагает угадать, где из всех участников он.

Видео, которое Пеони выложил в ТікТок, просмотрело более 2,5 миллионов пользователей соцсети. Некоторые из них подчеркивали, что к такому учителю дети с радостью идут на уроки.

"Я представляю, с какой радостью потом ученики идут к вам на уроки".

"Только на таких молодых и открытых учителей надежда".

Кроме того, педагог выкладывает видео, как он проводит уроки для школьников. Так, на одном из них, он вместе с учениками проводил судебное заседание по мотивам произведения Эммы Андриевской "Говорящая рыба". Дети были в восторге от такой идеи, как и пользователи соцсети.

Видео дня

Посты Пеони набирают тысячных просмотров и лайков, а пользователи соцсети в восторге от молодого педагога и его манер преподавания.

Кроме того, учитель также дает детям креативные задания и домой. Так, в одном из видео, он показал, как дети читали цифровые стихи при изучении темы числительных. А потом должны были сами придумать такую поэзию.

"У школьников развивается фантазия, я бы за такой урок отдала что имею, потому что в мое время фантазию приструняли и заставляли учить или заучивать дословно. Как минимум научатся ставить правильно ударения в числительных (одИннадцать или одинАдцать?). Чтение с разными эмоциями и пропевом для создания новых нейронных связей и т.д.".

"Крутое задание. Детям с Вами очень повезло".

"Очень классная подача. Вас хочется слушать и приобщаться".

"Очень интересно как детки справились с задачей! Круто! Если бы у меня были такие учителя, то скорее всего была бы отличница".

"Это учителя нового поколения, которые дают стимул учиться, молодец".

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