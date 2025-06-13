Преподавать предметы некому: математик назвал ключевую проблему образования в Украине

Преподаватель и математик Тарас Павлов заверил, что всем детям нужен не только украинский язык и история, но и математика, английский язык и правоведение. Однако все эти предметы должны иметь свои приоритеты в изучении и методики преподавания. Кроме того, школьники должны владеть финансовой и компьютерной грамотностью.

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Об этом педагог написал в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что действительно важной проблемой является то, что преподавать все эти предметы в Украине некому. Ведь учителя, которые хорошо знают математику, физику и другие дисциплины сейчас на вес золота.

"И здесь мы подходим к действительно проблеме - некому преподавать это все. Потому что человек, который знает математику, сейчас на вес золота везде. Не говоря о физике. Потому что финансово грамотных людей в обществе единицы - и это точно не учителя. Потому что с компьютерной грамотностью у учителей провал, а права учителя свои обычно пытаются защищать комментариями в фб", - пишет Павлов.

Однако, по его словам, за этим есть и более важное обстоятельство. Ведь если даже найдутся учителя, у детей все равно нет сил. Все, что они хотят от окружающих, особенно во время полномасштабной войны, это чтобы от них отстали с требованиями и дали жить свою жизнь. Педагог замечает, что без указаний, как правило, ученики справляются лучше.

Павлов также поделился тремя советами для школьников:

Это ваша жизнь, которую вам жить. Не слушайте никого, кто вам указывает что делать - делайте свое. Но делайте, не останавливайтесь, ищите свой путь.

Если вам кто-то говорит, что вы будете не нужны, если что-то не сделаете, что этому человеку кажется важным - разворачивайтесь и не общайтесь больше с этим человеком. То же с людьми, которые говорят вам, что что-то изучать не стоит - они пытаются украсть у вас ваше будущее, неважно сознательно или нет.

Учитесь. Учитесь тому, что интересно. Развивайтесь. Становитесь лучше в чем-то, шаг за шагом. Да, это сложно. Но вы должны быть лучше нас, потому что мы вам, к сожалению, передаем далеко не совершенный мир. Да и просто обучение - лучшая форма сопротивления врагу.

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