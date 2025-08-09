Преподаватель со Львова назвала класс, который учителя до недавнего времени считали ''катастрофой'': сейчас возраст протеста изменился

Преподаватель социальных наук в сети частных школ Львова Татьяна Орел рассказала, что возраст протеста у детей изменился. По ее словам, раньше большинство педагогов не любили работать с седьмым классом, потому что это трудно и энергозатратно.

По мнению педагога, сегодня дети развиваются гораздо быстрее, и входят в подростковый возраст – раньше. Об этом она сказала в интервью для YouTube-канала "О! Подкаст" с Ольгой Гриневич.

"Взрослые должны измениться, которые с этими детьми работают, потому что дети приходят другие, и это факт", – говорит она и добавляет, что учителю нужно быть гибким, потому что те методы, которые работают с учениками 15-16 лет, не работают с 10-12 летними.

"Они в пятый класс приходят другими, у них возраст протеста изменился. Если мы раньше понимали, что седьмой класс – это самая большая катастрофа, то сейчас эта возрастная граница становится все ниже и ниже", – объясняет педагог. Она считает, что самое главное для учителя успевать за детьми и быть тем взрослым, кого они хотят видеть возле себя.

