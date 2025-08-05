"Я мечтала, чтобы сын стал физиком". Педагог дала советы родителям, чьи дети не оправдывают их ожидания
Владелица сети частных школ Львова Надежда Дубченко дала советы родителям, что делать, если дети не оправдывают их ожидания. По ее словам, главное, чтобы выбор был сделан ребенком и это ему нравилось.
Педагог отмечает, что никто никогда не имеет заготовленного сценария, кем быть и что понадобится в жизни. О своем опыте, как она восприняла то, что сыну интереснее гуманитарные науки, чем физика, она рассказала в интервью для YouTube-канала "О! Подкаст" с Ольгой Гриневич.
"Мой подросток был заинтересован математикой и физикой, я мечтала, что он будет похож на меня, потому что я закончила академическую гимназию. И тут он в импровизации – звезда!" – вспоминает она. Но сразу добавляет, что на самом деле понимает, что эта его заинтересованность очень пригодится ему в будущем.
"Это же о жизни и для жизни. Потому что мы никогда не имеем заготовленного сценария в стрессовой ситуации или когда нужна быстрая реакция. Поэтому на данный момент я счастлива, что он это пробует, и не имеет страха публики", – говорит она, подчеркивая, что такие положительные стороны надо найти в любом другом направлении, которое выбрал ваш ребенок.
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