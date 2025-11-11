Преподавателей университета Драгоманова отправят в отпуска за свой счет? Проректор расставил точки над i

В начале ноября начали появляться сообщения о том, что якобы преподавателей Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова будут отправлять в отпуска за собственный счет. А некоторые из педагогов уверяли, что из-за финансовых трудностей под угрозой оказывается образовательный процесс.

Об этом сообщила кандидат наук и преподаватель английского языка Светлана Задорожная в Facebook. По ее словам, руководство университета якобы планировало отправить всех педагогов в месячный отпуск без сохранения заработной платы, несмотря на то что студенты-контрактники уже внесли оплату за обучение. К тому же в учебном заведении отсутствует отопление и задерживают зарплаты.

"В Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова будет проведено внеочередное заседание профкома с циничным названием "О мерах по улучшению финансовой ситуации в университете". В чем цинизм? А в том, что эти "улучшения" хотят провести за счет отправки всего педагогического коллектива в отпуск за свой счет на месяц. Без отчислений в пенсионный фонд, без выплат. Посреди учебного процесса, за который, например, студенты-контрактники (их родители) заплатили средства", – написала Задорожная.

В то же время проректор университета Григорий Торбин в комментарии изданию "Вечерний Киев" заявил, что информация об отпусках без зарплаты не соответствует действительности. Кроме того, на заседании 5 ноября обсуждались только возможные меры для улучшения финансового состояния заведения и никаких решений не принималось.

"Никаких управленческих решений по отправке преподавателей в неоплачиваемый отпуск в университете не было. Соответствующее обсуждение состоялось на заседании профсоюзного комитета 5 ноября 2025 года, и о нем были проинформированы все факультеты через своих представителей в профкоме. Меры по улучшению финансовой ситуации действительно обсуждаются с профсоюзной организацией университета, но это не значит, что они уже приняты", – сказал Торбин.

Он также отметил, что сообщение преподавательницы имеет эмоциональный характер и не отражает реальной ситуации.

"Это лишь обсуждалось как возможный вариант. Мы знаем, что многие университеты давно практикуют подобные шаги, однако мы ни разу этого не делали", – добавил он.

В вузе уверяют, что образовательный процесс продолжается в штатном режиме, а преподаватели продолжают работу по обычному графику.

