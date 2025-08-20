Скандал вокруг частного университета в Запорожье: почему МОН аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре и что говорит образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, что соискатели образования, которые были зачислены сверх лицензированного объема* в Классический приватный университет (КПУ), не могут считаться студентами. В частности, они не могут также получить справку, подтверждающую их статус получения образования.

Об этом Лещик рассказала в комментарии украинскому медиа. Она пояснила, что суд апелляционной инстанции установил, что КПУ внес информацию о студентах, которые начали обучение в период с 2017 по 2023 год с опозданием – только в 2024-м. Заведение не получило разрешения от распорядителя Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) на внесение этих данных с опозданием, что является обязательной процедурой.

"Ситуация с КПУ показывает нам два важных аспекта: важность контроля со стороны государства за соблюдением лицензионных условий учебным заведением – как для того, чтобы человек имел возможность получить качественное образование, так и для того, чтобы в результате он мог получить соответствующий документ", – объясняет Лещик.

"Второй – выбор учебного заведения для получения знаний требует ответственного подхода со стороны абитуриента. В частности, важна проверка учебного заведения на наличие лицензии и аккредитации образовательной программы, на которую поступает абитуриент, то есть может ли учебное заведение официально обучать студентов и выдавать документы об образовании", – добавляет она.

По фактам выявленных во время внеплановой проверки нарушений, открыты уголовные производства. Сейчас Верховный Суд не вернул лицензию вуза на обучение аспирантов.

Что будет со студентами

Студенты и аспиранты, которые учились в период с 2021 по 2023 годы в пределах лицензированного объема и были зачислены без нарушения законодательства, теперь не имеют возможности продолжить обучение в КПУ. Министерство образования и науки предоставит им возможность перевестись в другие учреждения высшего образования, которые имеют лицензию.

Лещик подчеркнула, что руководство вузов обязано обнародовать информацию на сайте о лицензировании. Если лицензии нет, это должно насторожить поступающих. Кроме того, проверить информацию можно и на сайте ЕГЭБО.

"В системе ЕГЭБО иногда можно увидеть уточнение о том, что учебное заведение заблокировано и не вносит актуальные данные в систему. В таком случае за дополнительной информацией следует обращаться к на прямую к нему", – отметила образовательный омбудсмен.

Лицензированный объем – это максимальное количество студентов, которое учебное заведение имеет право принять на обучение по определенной программе. Этот объем устанавливает МОН и определяет, сколько студентов может учиться на бюджете или за средства физических и юридических лиц (то есть на контракте).

