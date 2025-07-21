Президент Могилянки объяснил, почему не стоит поступать в западные университеты сразу после школы

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал, что поступить в западные университеты сразу после школы не так-то и просто. По его словам, он неоднократно слышал из новостей, что старшеклассники массово выезжают из Украины, однако поток абитуриентов в его учебное заведение даже увеличился.

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В интервью медиа господин Квит объяснил, почему, по его мнению, не стоит поступать в зарубежные высшие учебные заведения после получения аттестата в школе. Он считает, что для молодежи лучше уже ехать туда по магистерской программе.

"Потому что если это бакалаврская программа, то человек отрывается от социальных реалий и он мыслит другими категориями", – говорит он и уточняет, что если цель студента иметь опыт зарубежного образования для развития личности, а не для того, чтобы убежать, то его рекомендация – заканчивать бакалавриат в украинском университете.

Также Сергей Квит рассказал, что в Киево-Могилянской академии есть много возможностей для международной стажировки, потому что этот опыт важен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине утвердили новые региональные коэффициенты для поступления.

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