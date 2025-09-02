''При чем здесь пенсии бабушек и дедушек?'' Украинцев озадачил школьный учебник по финансовой грамотности для 8 класса

Украинцев озадачил учебник по финансовой грамотности для учеников восьмого класса. В частности, они обратили внимание на предложенную табличку с месячным бюджетом семьи, где учитывались пенсии дедушки и бабушки. Кроме того, пользователи соцсети возмутились, что только мама имеет подработку, а для отца она не учтена.

Под заметкой в Тһгеԁѕ украинцы выразили недоверие к преподаванию предмета и были шокированы, как учат детей финансовой грамотности, даже если это просто задача. Кроме того, они обратили внимание и на обложку, которая напоминала супругов, где "мужчина работает, а женщина вдохновляет".

Так, семейный бюджет состоял из зарплаты мамы в 11 тысяч гривен, отца – 15 000, пенсия дедушки – 4000, бабушки – 6000, подработка мамы – 1500, проценты по депозиту – 600, предоставление квартиры в аренду – 5000 гривен.

"А почему бабушка и дедушка тоже входят в семейный бюджет?"

"Эта таблица расходов – это примерно так же, как считают прожиточный минимум – ничего общего с реальностью. Ну и подработка только у мамы? То есть отца все устраивает?"

"Никого не беспокоит обложка? Он думает (работает?), а она поливает "денежное дерево".

"Картинка на обложке – это что-то из рубрики "женщина должна вдохновлять"?

"Меня больше интересует, если у них осталось на кармане всего 10 тыс грн, на какие шиши они раскатали губу на летний отдых в Карпатах на 10! дней. Это задачка уровня Ньютона".

"А мне одному смешно как люди с зп 26 тыс купили квартиру вторую и ее сдают в аренду?"

"Где налог за сдачу квартиры?) За доход по депозиту? За подработку мамы? Где вообще налоги? Почему проценты по депозиту есть, а внесение депозита нет) Там чем больше вглядываешься в таблицу, тем страшнее та финансовая грамотность".

"Как человек, который учился на учителя экономики, объясняю, все суммы в таблице действительно взяты с потолка, но это же не суть. Суть в том, чтобы ребенок понял что такое бюджет, доходы и расходы. Суммы не надо анализировать и приравнивать к жизни".

