Придется ли нынешним ученикам 9-х классов учиться дольше? Официальный ответ МОН

Нынешние ученики 9-х классов не будут учиться дольше и не будут включены в реформу старшей школы. Подростки завершат полное общее среднее образование по действующему стандарту и в запланированные сроки – в 2028 году .

Видео дня

Об этом рассказала заместитель министра образования Надежда Кузьмичева в интервью Освитория.Медиа. По ее словам, в некоторых общинах переход к академическим лицеям создает определенные вызовы, ведь не состоялась реорганизация заведений и была поздняя коммуникация с родителями.

"Девятый класс не идет в реформу, кроме случаев, когда это добровольное решение родителей и они присоединяются к пилотным заведениям. Все остальные дети не переходят на трехлетнее обучение. По некоторым общинам это вызывает определенную проблематику. Иными словами, еще не осуществлена реорганизация учреждений, поздно общины начали коммуницировать с родителями, или родители поздно начали слышать то, о чем им пытались сказать. И в итоге получился этот разрыв, когда родители девятиклассников по ряду общин якобы впервые узнали об этом только в 26-м году, что они должны с сентября переходить в другой класс", –сказала Кузьмичева.

По ее словам, несмотря на возможную смену заведения, образовательный процесс для нынешних девятиклассников не меняется и они будут учиться по старому стандарту и программе. Поэтому ученики 10–11 классов не будут переходить на новый трехлетний стандарт старшей школы.

Для решения проблем в громадах, где реорганизация затянулась, в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, предусматривающих возможность для части учеников остаться в своих школах и завершить обучение без перехода в лицей. Речь идет прежде всего о заведениях, где еще есть 10–11 классы, но они формально не стали лицеями. Зато гимназии, которые уже несколько лет выпускают учеников из образовательного учреждения после 9 класса, под эти изменения не подпадают.

Законопроекты сейчас находятся на рассмотрении профильного комитета.

Кто будет учиться 12 лет

Реформа 12-летней школы касается тех учеников, которые с самого начала учились по новым стандартам, – тех, кто пошел в первый класс после запуска реформы Новой украинской школы. Нынешние девятиклассники к этой категории не относятся. Исключение возможно только для учеников пилотных лицеев – и только при условии добровольного решения семьи присоединиться к реформе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили отсрочить реформу старшей школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!