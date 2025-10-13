'Придите в школу и проведите урок в таком классе!' Рекомендации МОН для работы с детьми с расстройствами психики возмутили украинцев

Министерство образования и науки предоставило педагогам рекомендации по поддержке детей, которые имеют трудности в образовательном процессе, связанные с возможными расстройствами психики и поведения. Советы помогут педагогам обеспечить временную или постоянную поддержку школьников, которые имеют проблемы с обучением.

Об этом сообщается на официальном сайте образовательного ведомства. Документ разработан на основе анализа международного опыта и практического внедрения "Школой супергероев". Проект реализовывался в трех образовательных центрах с целью предоставления услуг детям, которые имеют расстройства психики и поведения и находятся на стационарном лечении или реабилитации.

Рекомендации могут быть использованы педагогическими работниками учреждений дошкольного и общего среднего образования при работе с детьми, которые имеют трудности, связанные с возможными расстройствами психики и поведения, и нуждаются во временной или постоянной поддержке при организации образовательного процесса.

Под заметкой Освіта.ua об этой новости украинцы возмутились таким рекомендациям. Они отмечали, что работникам образовательного ведомства, которые создали документ, стоит пойти и поработать с такими детьми. Кроме того, пользователи сети отмечали, что ученики с подобными проблемами не должны учиться в обычных школах.

"Уважаемые чиновники МОН, придите в школу и проведите урок в таких классах".

"Забрасывайте меня негуманностью, но дети с расстройствами психики и поведения не должны учиться в обычных школах".

"Предлагаю МОН предоставить рекомендации, что делать и как себя вести с их рекомендациями, потому что рекомендательные рекомендации только рекомендуют принимать во внимание эти рекомендации, но рекомендация – это рекомендация, хочешь берешь ее во внимание, а хочешь – нет, а проблемы так и остаются и добавляются".

"Мы можем для МОН предоставить еще лучшие рекомендации. Интересуют практические кейсы, как это реально работает".

