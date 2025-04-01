Прием детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год: какие документы нужны

Большинство украинских школ с 1 апреля приступают к приему документов для поступления в первый класс. Вступительная кампания продлится до 31 мая.

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Чтобы подать документы вашего ребенка, можно обратиться в выбранную школу лично или направить документы по электронной или обычной почте. Все процедуры вступления в первый класс регулируются приказом МОН №367, пишет сайт Освітория.

Список нужных документов:

заявление родителя или опекуна;

паспорт одного из взрослых с регистрацией;

копия свидетельства о рождении ребенка (представляется вместе с оригиналом). Если этого документа у вас нет, его можно заменить справкой об обращении за защитой в Украине;

справка от педиатра или семейного врача № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного)". Такая справка нужна при зачислении на очное обучение или при сочетании этой формы с другими формами получения полного общего среднего образования.

Кроме того, школы могут попросить дополнительные документы, среди которых:

заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

фотографии 3,5х4,5 см для личного дела ребенка;

медицинская справка 063/о о прививках;

документы о льготах, на которые имеет право ребенок (если таковые имеются);

заключение о комплексной психологически-педагогической оценке развития ребенка (для ребенка с особыми образовательными потребностями).

Ребёнка брать с собой для подачи документов в школу не нужно. Конкурс или собеседование для поступления в первый класс допускается только в специальных или специализированных образовательных учреждениях.

Приоритет при поступлении в первый класс конкретной школы имеют:

дети, проживающие (находящиеся) на территории обслуживания учебного заведения;

братья или сестры, которых уже учатся в этой школе;

дети работников школы.

Следует отметить, что дети со статусом ВПЛ приоритета не имеют. Они должны подать документы в ближайшую к месту жительства школу. Это требование обязательно для всех учеников с 1 сентября 2025 года.

Документы принимают до 31 мая, а до 15 июня включительно на свободные места по результатам жеребьевки засчитывают тех будущих первоклассников, которые не проживают (не находятся) на территории обслуживания этого заведения, но изъявили желание учиться в этой школе.

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