Прием детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год: какие документы нужны

Анна Боклажук
Моя Школа
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Прием детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год: какие документы нужны

Большинство украинских школ с 1 апреля приступают к приему документов для поступления в первый класс. Вступительная кампания продлится до 31 мая.

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Чтобы подать документы вашего ребенка, можно обратиться в выбранную школу лично или направить документы по электронной или обычной почте. Все процедуры вступления в первый класс регулируются приказом МОН №367, пишет сайт Освітория.

Прием детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год: какие документы нужны

Список нужных документов:

  • заявление родителя или опекуна;
  • паспорт одного из взрослых с регистрацией;
  • копия свидетельства о рождении ребенка (представляется вместе с оригиналом). Если этого документа у вас нет, его можно заменить справкой об обращении за защитой в Украине;
  • справка от педиатра или семейного врача № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного)". Такая справка нужна при зачислении на очное обучение или при сочетании этой формы с другими формами получения полного общего среднего образования.

Кроме того, школы могут попросить дополнительные документы, среди которых:

  • заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;
  • фотографии 3,5х4,5 см для личного дела ребенка;
  • медицинская справка 063/о о прививках;
  • документы о льготах, на которые имеет право ребенок (если таковые имеются);
  • заключение о комплексной психологически-педагогической оценке развития ребенка (для ребенка с особыми образовательными потребностями).
Прием детей в 1 класс на 2025/2026 учебный год: какие документы нужны

Ребёнка брать с собой для подачи документов в школу не нужно. Конкурс или собеседование для поступления в первый класс допускается только в специальных или специализированных образовательных учреждениях.

Приоритет при поступлении в первый класс конкретной школы имеют:

  • дети, проживающие (находящиеся) на территории обслуживания учебного заведения;
  • братья или сестры, которых уже учатся в этой школе;
  • дети работников школы.

Следует отметить, что дети со статусом ВПЛ приоритета не имеют. Они должны подать документы в ближайшую к месту жительства школу. Это требование обязательно для всех учеников с 1 сентября 2025 года.

Документы принимают до 31 мая, а до 15 июня включительно на свободные места по результатам жеребьевки засчитывают тех будущих первоклассников, которые не проживают (не находятся) на территории обслуживания этого заведения, но изъявили желание учиться в этой школе.

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