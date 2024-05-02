''Приходит на урок и сидит в телефоне''. Мама школьника в Тернополе пожаловалась на учителя рисования и спровоцировала дискуссию в сети

Мама школьника в Тернополе пожаловалась в сети на учителя рисования, сообщив, что он приходит на урок и сидит все время в телефоне. По ее словам, педагог может только дать задание детям что-нибудь изобразить из учебника.

Об этом женщина написала в одной из групп в Facebook. Она уверяет, что каждый раз на урок нужно готовить разные наборы красок, карандашей или других товаров. Когда же ученики что-то спрашивают, то педагог якобы оскорбляет их и запугивает написанием докладных на детей.

"Учитель приходит на урок и просто сидит в телефоне, или максимум это скажет на какой странице открыть учебник и что рисовать, на любые вопросы учеников – постоянные обиды детей в ответ, запугивание написанием докладных на детей. Как, что рисовать, какие-то техники рисования – за это время я от ребенка о таком не слышала", – делится женщина.

По ее словам, существуют также проблемы с оценками по этому предмету. Дети вроде бы получают 4,5,6, а для того, чтобы заслужить 9 нужно иметь талант художника.

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Женщина уверяет, что у школьников сплошной стресс от таких уроков.

Пользователи соцсети были удивлены и возмущены такой ситуацией и предложили женщине обратиться к руководству учебного заведения.

"Госпожа Наталья, создайте коллективную жалобу со всеми родителями класса, ведь я так понимаю не только ваш ребенок от этого страдает (ибо действительно, рисование – это субъективно: кто может, кто не может), и идите сразу в отдел образования, раз на педсовете не могут решить этот вопрос! Я вообще не понимаю таких учителей: ты идешь в школу работать для чего?".

"Напрасно разговор с учителем не рассматриваете. Я бы лично с ним поговорила, с родителями, на родительском собрании. С классным руководителем. Должны быть какие-то действия. Поверьте, по собственному опыту, после разговора с учителем был бы результат. Не молчите, защищайте своего ребенка".

"Ну вот как нам в группе написали – так напишите и на имя директора. Ждите ответа письменного. Дальше, если ситуация не проясняется, не улучшается – новое заявление+ответ директора – в отдел образования. В идеале – если у других родителей есть вопрос к этому учителю – коллективное обращение".

"Мое мнение. С учителем родители не должны общаться по поводу его поступков. Нужно писать! Директору. И описывать все "интересы" – втыкание в телефон, об унижении и запугивании детей, об отсутствии объяснений и ответов на вопросы детей".

"О, у нас такая была. На дистанционке набрасывает рисунки из инета, а потом ждет портрет Мона Лизы. Я вообще не понимала, как можно за рисунок ставить 5 баллов? Ну не все же Рембранты и Пикассо. Ребенок рисует, старается. Ну хоть 8, 9 баллов должно быть. Дочь рисует неплохо, то у нее 10 баллов, а у некоторых и 5 и 6. Сейчас в 9 классе, то рисования уже нет. И эта оценка пойдет в аттестат".

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