Карпачев дал советы родителям, как реагировать на токсичных учителей в школе или детском саду

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев отметил, что когда учитель позволяет себе токсическое общение в школах или детсадах, родители должны немедленно реагировать и разговаривать с руководством учебного заведения. По его словам, такое поведение педагогов крайне непрофессионально.

Об этом специалист сказал в телепроекте "Супермама". Он отметил, что переход в школу крайне эмоциональный момент и важно настроить мальчика или девочку на позитив и помочь получить им уверенную позицию. Для этого, по словам Карпачева, взрослым следует позаботиться об уровне знаний и умений детей.

"Родителям важно помнить, переход в школу крайне эмоциональный момент для малышей. И здесь очень важно настроить ребенка на позитив и помочь получить уверенную позицию. А для этого родителям лучше все же позаботиться, чтобы уровень знаний и умений этому способствовал. Тем не менее, учитель, позволивший себе токсическое общение, поступает крайне непрофессионально. И в таких ситуациях родители должны немедленно реагировать и разговаривать с руководством школы", – сказал эксперт по психологии.

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Напомним, по словам Карпачева, когда взрослые и дети выбирают специальность при поступлении в университет, важно, чтобы профессия либо научила школьников мыслить, либо обеспечила их хорошими связями. Он заверил, что эти составляющие универсальны в выборе любой профессии.

Эксперт считает, что не важно, чем будут в будущем заниматься дети, однако у них будут навыки, которые помогут достичь успеха. Особенно это касается случаев, когда школьник не может выбрать направление.

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