Прикарпатский университет им. Василия Стефаника официально изменил название
Прикарпатский университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске официально переименовали. С 15 августа 2025 года он называется Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (КНУВС).
Как отмечают в учебном заведении, для них это не просто формальность, а шаг в будущее, который отражает развитие, международные амбиции и миссию. Об этом сообщили на сайте университета.
"Новое название – это толчок к дальнейшему росту и новым возможностям", – говорят представители вуза и добавляют, что они сохраняют академическое наследие, традиции и сильные стороны.
Три основных мотива, почему было решено изменить название:
- Расширение международного сотрудничества. Университет активно работает с партнерами из стран ЕС и США и название "Карпатский" поможет лучше идентифицировать их на международной арене.
- Историческая справедливость. Название "Прикарпатье" появилось в советский период и затирает связь региона с его историческим центром – Галичем и Галицко-Волынским государством.
"Мы стремимся восстановить идентичность и вернуть исторические смыслы в названиях", – объяснили в университете.
- Миссия университета. Карпатский университет – это не только образовательное учреждение, но и научный, культурный и экономический градообразующий центр региона.
Кроме того, как отметили в заведении, этот шаг облегчает перевод названия университета на английский или другие языки Европейского Союза, что также упрощает условия сотрудничества.
