Приказ МОН, лишивший аспирантов-контрактников отсрочки от мобилизации, признали недействительным

Специальный приказ министра образования Оксена Лисового, которым он лишил аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации, признали недействительным. Такое решение вынесла Государственная регуляторная служба (ГРС).

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Об этом идет речь в соответствующем документе регулятора №2886/20-24 от 19 июля 2024 года. Министерство юстиции в ближайшее время должно отменить этот приказ.

ГРС признала приказ МОН противозаконным на основании того, что его положения нарушают несколько международных договоров и соглашений, ратифицированных Украиной. В частности, эти положения ограничивают право на образование, а также не обеспечивают требования равенства и недискриминации и не соблюдают принципы пропорциональности и обоснованности ограничений в условиях военного положения.

По информации СМИ, толчком для ГРС рассмотреть вопрос о приказе Лисового стало обращение от ОО "Молодежное правозащитное агентство" к главе правительства Денису Шмыгалю. Также к государственному регулятору обратились "Объединение студенческих самоуправлений" и "Союз ректоров высшего образования".

В своих обращениях студенческие сообщества и педагоги отмечали, что действия руководства Минобразования нарушают Конституцию и законы Украины, что может привести к оттоку ученых и увольнению работников учебных заведений. Они также предупреждали, что решение МОН повлечет за собой отток молодых ученых за границу, будет потеряно внебюджетное финансирование.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Министерство образования и науки Украины опубликовало приказ, запрещающий вступление на контрактную дневную форму обучения в аспирантуру, лишая аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации.

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