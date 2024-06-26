Учеба в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку: разъяснение

Министерство образования и науки Украины опубликовало приказ, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту больше не предусматривает права на отсрочку от мобилизации. Этот приказ также касается невоеннообязанных женщин, хотя и содержит целый ряд исключений.

Приказ №910 "О некоторых особенностях приобретения и обновления и статуса соискателя высшего образования в 2024 году" опубликован на сайте МОН, его подписал министр Оксен Лесной. Приказ уже юстирован и вступил в силу.

В целом, закон ограничивает контрактную форму и существенно увеличивает бюджетные места. Как пояснили в ведомстве, это сделано для того, чтобы "обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации".

Так, согласно приказу, поступить на обучение в аспирантуру по контракту в этом году будет возможно только на заочную и вечернюю формы, не дающие право на отсрочку.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).

Ключевые изменения в законе:

Вступление на контрактную форму обучения возможно только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку от мобилизации.

Число бюджетных мест растет с 3200 до 7000.

Для допуска к вступительным экзаменам в аспирантуру обязательна сдача Единого вступительного экзамена (ЕВИ). Проходной балл по ТЗНК (тесту общей учебной компетентности) установлен на уровне 160 баллов.

Иностранный язык не является обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру.

Новации Минобразования, которые будут действовать до января 2025 года, подробно объяснила "Судебно-юридическая газета".

Приказ МОН в ид 24.06.2024 №910 предусматривает до 1 января 2025 года приостановить:

– прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между высшим образованием и поступающим, и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц (кроме абитуриентов из числа лиц, определенных частями первой, третьей, пятой, шестой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при условии подтверждения соответствующего права средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портала Деяние ) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования);

– перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования из других форм получения образования;

– возобновление (включая допуск к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения) на дневную или дуальную формы получения образования.

Перевод допускается в следующих случаях:

– если есть отсрочка от мобилизации в Украине по ч. 1, 3, 5, 6 ст. 23;

– для лиц до 25 лет (если они учатся последовательно);

– для женщин, которые были в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком младше 3 лет;

– для граждан, уволившихся из ВСУ после начала вторжения;

– для украинцев, возобновляющих обучение на медицинских и фармацевтических специальностях;

– если был академотпуск продолжительностью до года из-за проблем со здоровьем, через программу академической мобильности или по семейным обстоятельствам;

– для курсантов специальных военных учебных заведений.

На кого не распространяются запреты

1. Забронированные, непригодные по состоянию здоровья, родители троих и более детей, смотрители/опекуны лиц с инвалидностью (взрослых, родственников разных степеней родства, родные или усыновленные дети), государственные служащие, сотрудники правоохранительных структур и т.п.;

2. Если у поступающего кто-то погиб или пропал без вести;

3. Если гражданин до 25 лет прошел базовую военную подготовку;

4. Если военнообязанный был освобожден из плена.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН вновь повысил пороговый балл для поступления в аспирантуру в 2024 году из-за рекордного количества абитуриентов. Теперь поступающим нужно набрать не менее 160 баллов на тестировании общей учебной компетенции (ТЗНК), сдав единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!