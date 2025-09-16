Приказ МОН о прекращении грантов на высшее образование вызвал панику в сети: что происходит

Министерство образования и науки обнародовало приказ о прекращении предоставления государственных грантов на обучение. Документ вызвал панику в социальных сетях, поэтому образовательное ведомство предоставило разъяснения.

На официальном сайте МОН указано, что речь идет только об определенных случаях, когда гранты должны быть остановлены в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта. Однако соответствующие процедуры – плановые, а грант предусматривает гибкость и идет вслед за студентом.

Документом предусмотрено, что предоставление гранта может быть прекращено :

по обращению студента;

при переводе на места госзаказа в этом же учебном заведении;

при переходе с дневной или дуальной формы на другую форму обучения;

в случае отчисления (если студент не будет восстановлен в течение 30 дней);

в случае выявления недостоверных данных в документах.

Предоставление гранта останавливается с первого числа следующего месяца после обращения, перевода или отчисления. Или же в день выявления недостоверных данных в документах.

Остаток неиспользованных средств гранта возвращается учебным заведением в государственный бюджет.

Образовательное ведомство подчеркивает, что прекращение гранта не лишает права на восстановление. Так, если студент продолжает обучение и по результатам поступления 2024 года имел право на грант, он будет восстановлен в случае обращения в установленном порядке. Восстановление также возможно после устранения причин прекращения (например, завершение академического отпуска или восстановление на учебе).

В ближайшее время начнется отправка уведомлений в Дії для грантополучателей набора 2025 года. Тем, кто претендовал и получал грант в прошлом году, также будет отправлено уведомление в определенный период.

"МОН продолжает реализацию эксперимента со студенческими грантами как инструмента поддержки получения высшего образования. Все технические решения принимают для того, чтобы грант корректно "сопровождал" соискателя и отражал реальный статус обучения", – говорится в разъяснении.

