Приказ МОН об отмене поступления на контракт в аспирантуру на дневную форму в 2024 году признали недействительным. Что это значит
Государственная регуляторная служба Украины (ГРС) признала противозаконным приказ Министерства образования и науки, отменяющий дневную форму обучения в аспирантуре. В частности, в пояснительном документе отмечено, что образовательное ведомство нарушает международные договоры и соглашения, а также не обеспечивает требования по равенству и недискриминации.
Об этом сообщило издание "Коммерсант украинский" со ссылкой на документ ГРС. Решение службы не является отменой приказа МОН, поскольку после этого заключение регулятора должно рассмотреть Министерство юстиции Украины, которое и примет решение.
"Государственный регулятор пришел к выводу, что положения приказов МОН нарушают несколько международных договоров и соглашений, ратифицированных Украиной, в части ограничения права на образование, не обеспечивают требования относительно равенства и недискриминации, а также не соблюдают принципы пропорциональности и обоснованности ограничений в условиях военного положения", – говорится в документе ГРС.
В частности, говорится о специальном приказе министра образования и науки Оксена Лисового, который лишает аспирантов дневной формы обучения на контракте.
Из документа известно, что в ГРС обратились студенческие организации. Защитники уверяли, что подписанный Лисовым приказ может привести к оттоку молодых ученых из Украины за границу. Кроме того, теряется также внебюджетное финансирование учебных заведений, что приведет к вынужденному увольнению части педагогов и ухудшению перспектив развития отечественной науки.
В заключении отмечено, что ГРС советует Минюсту отменить государственную регистрацию соответствующего приказа МОН.
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