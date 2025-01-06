Пример для всей Украины: Винницкий назвал первый и единственный город, где завершился процесс реорганизации вузов

Первым городом, где завершился процесс реорганизации высших учебных заведений стал Львов. Там произошло укрупнение трех университетов: ко Львовской политехнике присоединили Украинскую академию книгопечатания, ко Львовскому национальному университету им. И. Франко присоединили Институт физической оптики им. О. Влоха, а Университет ветеринарной медицины и биотехнологий в скором времени станет Университетом ветеринарной медицины и природопользования.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью LB.ua. Чиновник отметил, что Львов стал примером для всей Украины того, что модернизация сети может иметь положительные последствия.

"Уже есть первый город, в котором процесс реорганизации завершился. Это Львов. Есть три укрупненных заведения — Львовская политехника, Львовский национальный университет им. И. Франко и Университет ветеринарной медицины и биотехнологий, который вскоре станет Университетом ветеринарной медицины и природопользования. Львов является примером того, что модернизация сети может иметь положительные последствия", – отметил Винницкий.

Он объяснил, что благодаря этому есть три больших университета, которые имеют ресурсы и сами ими управляют. Кроме того, чиновник обратил внимание, что сейчас проходят выборы в двух вузах, где обновят руководящие составы.

По словам Винницкого, нужно смотреть на объединение комплексно, учитывая субъектность студента, который в большем заведении будет иметь больший выбор преподавателей и предметов, возможность нового управления с улучшением ресурсной базы. Именно Львов становится примером того, куда нужно двигаться с сетью вузов.

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