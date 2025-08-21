"Принаймні" или "принаймі"? Как правильно писать это слово на украинском и нужно ли выделять запятыми
В сети часто можно увидеть дискуссии о том, как правильно писать на украинском "принаймні" или "принаймі". Кто-то считает предпочтительным первый вариант, кто-то – второй. А есть и те, кто уверен, что возможны оба варианта.
Однако в действующем правописании четко указано, какое из этих слов является правильным. Как же писать это слово, чем его можно заменить и надо ли выделять запятыми, читайте в материале OBOZ.UA
Как правильно писать
Итак, согласно современным правилам орфографии, в украинском языке слово "принаймні" имеет устоявшуюся форму, и пишется с использованием буквы "н" – принаймНі.
Это подтверждает и языковед Александр Авраменко в одном из своих видео-уроков на YouTube.
"Обратите внимание, это слово пишется с буквой "н"", – отмечает он.
Если же обратиться к толковому словарю украинского языка, то там сказано, что правильный вариант "принаймні", а "принаймі" – является редко употребляемым.
Чем заменить
Очень часто можно услышать, что вместо "принаймні" люди используют "по крайній мірі". Однако это является ошибкой и калькой с русского.
Как пишет сайт Горох, лучшими словами для замены будут: щонайменше, хоча б, бодай.
Надо ли выделять запятыми
"Слова "принаймні", "до того ж", "все-таки" не являются вставными, а значит, не выделяются запятой, особенно в начале предложения", – пишет на своей странице в Facebook редактор Юлия Мороз.
Это же правило есть и на сайте Onlinecorrector, о том с уточнением, что запятую ставить нужно, если в предложении для этого есть другие основания (обособленные конструкции, сложное предложение и т.д.)
