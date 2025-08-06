Никогда не пишите на украинском ''копія вірна'': почему это грубая ошибка

Дословный перевод некоторых словосочетаний с русского на украинский приводит к тому, что украинцы допускают грубые ошибки. Именно поэтому украинский язык наполнен таким количеством русизмов.

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Одной из наиболее частых ошибок является использование словосочетания "копія вірна". О том, как правильно подтвердить, что копия документа соответствует оригиналу, читайте в материале OBOZ.UA

Как говорит в своем видео в социальной сети TikTok учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева, копия не может быть верной, потому что она не жена или муж.

"Копия может быть правильной, но в общепринятом официально-деловом стиле на копиях документов надо писать " згідно з оригіналом ", только так", – объясняет педагог.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "шуруповерт". Правильный ответ вас удивит.

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