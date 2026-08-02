"Приносите оригиналы документов – тогда точно поступите". Сеть возмутили устаревшие правила украинских вузов

Некоторые украинские университеты до сих пор требуют от своих абитуриентов лично приносить в приемную комиссию оригиналы документов, обещая, что это якобы гарантирует поступление. Об этом рассказала президент Национального авиационного университета Ксения Семенова.

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На своей странице в Facebook она раскритиковала такие вузы. Семенова отметила, что данная ситуация напоминает правила поступления, действовавшие много лет назад, когда абитуриенты фактически пытались "забронировать" место в университете, первыми подав оригиналы документов.

"Где-то с 2015 года просьба университетов приносить куда-то оригиналы документов, чтобы точно поступить на бюджет, стала абсолютно неактуальной", – пояснила президент НАУ.

По ее словам, сейчас система поступления работает иначе: рекомендации к зачислению формируются по результатам конкурсного алгоритма, а не по принципу: "кто первый встал, тому и тапки" – буквально этими словами описала его руководительница вуза.

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Семенова подчеркнула, что в 2026 году абитуриентам уже не нужно физически привозить оригиналы документов в университеты. Сейчас система высшего образования устроена таким образом, что договоры об обучении можно заключать онлайн, а для личного дела не требуется предоставлять оригиналы школьных документов в бумажном виде – все они уже содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Университеты, которые до сих пор работают по стандартам 2005 года, очень устарели, и нужно несколько раз задать себе вопрос, стоит ли туда поступать", — написала руководительница НАУ.

В то же время Семенова предположила, что иногда просьба привезти документы может быть не попыткой манипулировать абитуриентом, а желанием познакомить его как будущего студента с университетом. В таком случае, по ее мнению, вузам следует прямо приглашать молодежь на знакомство, а не создавать впечатление, что от этого зависит зачисление.

Интересно, что в комментариях ректора упрекнули в том, что Национальный авиационный университет сам использовал подобную практику ранее. Выпускница вуза рассказала, что в 2013 году точно так же получила от приемной комиссии просьбу привезти оригиналы документов. На это Семенова ответила: "Ну, в 2013 году это так и работало".

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