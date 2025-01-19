Принцип 'сэндвича'. Как правильно указать ребенку на ошибку, чтобы его не унизить

Для того, чтобы указать ребенку на ошибку, но не ругать его и не унижать, родителям можно попытаться применить метод "сэндвича", состоящий из трех частей. Этот способ о том, чтобы уберечь ребенка от будущих ошибок, а не о том, чтобы "копаться" в прошлом.

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Метод "сэндвича" родителям порекомендовал блогер Владимир Швец, который в Instagram ведет страницу о сознательном отцовстве и воспитании детей. Он отмечает, что благодаря такому способу ребенок получит не критику, а любовь.

Он подойдет, когда родители понимают, что ребенок поступил в определенной ситуации неправильно, возможно, перешагнул границы. Следует не унижать ребенка, постоянно напоминая, где он прокололся, а научить поступать по-другому.

"Мне нравится так называемый принцип "сэндвича" в общении. Он состоит из трех частей. Первая часть: когда ребенок провинился, говорим так: "Я тебя очень люблю и для меня очень ценны наши отношения. Поэтому я тебе сейчас это говорю". Вторая часть: "То, как ты поступил в данной ситуации, мне нанесло боль, разочарование и негативные эмоции". И третья часть: "В будущем, когда будет подобная ситуация, старайся поступить иначе, учитывая то, что мы сейчас с тобой говорим". Тогда это будет конструктивно и не о прошлом, а о будущем. То есть ребенку дается шанс исправить ситуацию", – рассказал Швец.

Он также добавил цитату из книги Гэри Чепмена "Пять языков любви для детей": "Перед тем, как указать на ошибку, скажите ребенку, что вы любите его, и эта любовь не меняется из-за его действий".

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