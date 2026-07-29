"Приший кобилі хвіст": что означает популярный фразеологизм

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Задумайтесь, какой в этом смысл — пришивать кобыле хвост?
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Любовный треугольник – это такая ситуация, когда кто-то остается не слишком вовлеченным в отношения. Или, как вспомнила репетитор по украинскому языку, филолог Ксения Угненко, "сбоку припека". Правда, это русский фразеологизм.

О том, как его правильно перевести, Угненко рассказала в своем Instagram. Причем в качестве примера она взяла недавнюю дискуссию о любовном треугольнике. В разговоре на эту тему со своим знакомым, описывая участника такого треугольника, женщина упомянула именно эту русскую фразу и сама поймала себя на том, что до сих пор ощущает последствия русифицированного детства.

Поэтому репетитор решила поискать в словаре, как можно перевести фразеологизм, означающий что-то лишнее, ненужное, случайное и даже постороннее. Угненко привела три примера:

  • приший кобилі хвіст;
  • п'яте колесо до воза (если хотите добавить западноукраинского колорита, то можно сказать также "до фіри";
  • як п'ята нога в собаки (либо собаці)

Конечно, этот список далеко не исчерпывающий. Вот еще несколько неплохих вариантов, которые можно добавить в свой лексикон:

  • як зайцеві бубон;
  • як козі баян;
  • як коло трактора віжки;
  • як лисому гребінь;
  • як сліпому дзеркало.

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