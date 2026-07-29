"Приший кобилі хвіст": что означает популярный фразеологизм
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Любовный треугольник – это такая ситуация, когда кто-то остается не слишком вовлеченным в отношения. Или, как вспомнила репетитор по украинскому языку, филолог Ксения Угненко, "сбоку припека". Правда, это русский фразеологизм.
О том, как его правильно перевести, Угненко рассказала в своем Instagram. Причем в качестве примера она взяла недавнюю дискуссию о любовном треугольнике. В разговоре на эту тему со своим знакомым, описывая участника такого треугольника, женщина упомянула именно эту русскую фразу и сама поймала себя на том, что до сих пор ощущает последствия русифицированного детства.
Поэтому репетитор решила поискать в словаре, как можно перевести фразеологизм, означающий что-то лишнее, ненужное, случайное и даже постороннее. Угненко привела три примера:
- приший кобилі хвіст;
- п'яте колесо до воза (если хотите добавить западноукраинского колорита, то можно сказать также "до фіри";
- як п'ята нога в собаки (либо собаці)
Конечно, этот список далеко не исчерпывающий. Вот еще несколько неплохих вариантов, которые можно добавить в свой лексикон:
- як зайцеві бубон;
- як козі баян;
- як коло трактора віжки;
- як лисому гребінь;
- як сліпому дзеркало.
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