'Привет из СССР. При чем здесь цвет волос, пирсинг и тату?' Белоцерковский медицинский колледж оскандалился из-за требований к внешнему виду студентов

Белоцерковский медицинский колледж попал в скандал из-за требований к внешнему виду студентов. Так, соискателям образования напомнили, что они должны выглядеть опрятно, носить выглаженную чистую медицинскую одежду, иметь сменную обувь. В то же время, ученикам нельзя приходить с ярким макияжем, резким ароматом, массивными украшениями или длинными ногтями, зато иметь опрятную прическу и собранные при работе волосы.

Сообщение с рекомендациями появилось на официальной странице учреждения медицинского образования в Instagram. Там отметили, что внешний вид студента-медика – это часть профессии и лицо медицинского колледжа. А также он формирует доверие, уважение и профессиональный имидж.

"Внешний вид студента медицинского колледжа – это часть профессии. Медицина начинается не только со знаний, но и с культуры, опрятности и ответственности. Внешний вид будущего медика формирует доверие, уважение и профессиональный имидж еще до первого слова. Чистый халат или медицинская форма, выглаженная одежда, сменная обувь – обязательная норма для занятий и практики. Никаких ярких макияжей, резких ароматов, массивных украшений или длинных ногтей. Медик – это о безопасности, стерильности и профессионализме. Опрятные волосы (собранные при работе), чистые руки, коротко подстриженные ногти – важные элементы инфекционной безопасности", – говорится в сообщении.

Украинцев сильно возмутили такие рекомендации медицинского колледжа. Они отмечали, что подобные требования напоминают "совок". Кроме того, пользователи соцсети подчеркивали, что главное, чтобы медики имели качественное образование и знания, а не то, как они выглядят. Некоторые удивлялись, как пирсинг или тату будет мешать обучению и говорили, что лучше выбрал бы именно такого врача, ведь он хотя бы имеет собственное мнение и смелость.

"Не позорьтесь, удалите сообщение. Мы в 21 веке живем, а не в совке"

"О, какая-то очередная пенсия из СССРа выпала. Кайф".

"Единственные требования к врачу: наличие знаний, образование законченное, наличие опыта, самообразование и совершенствование и уважение".

"Зайдите сейчас в каждую больницу, молодые специалисты почти все с татуировками, пирсингами или крашеными волосами, тем более врачихи со стрелками и длинными наращенными ресницами. Но это же никак не влияет на их профессионализм. Длинные ногти так, как минимум по приказу, как максимум работать не удобно. Но тату и выше перечисленное на работу медицинского персонала не влияет, это также люди с личной жизнью".

"Пирсинг и тату каким образом мешают учебному процессу? Врачи спокойно работают с пирсингом ушей, бровей, носа и татуировками на открытых участках тела. Или студенты еще не заслужили?"

"Какое позорище... Удалите пост, пересмотрите свои приоритеты и займитесь наконец важными делами в своем учебном заведении".

"Если честно, я лучше выберу того врача, который был студентом справа, потому что у него есть смелость и собственное мнение".

"Если врач профи, то пусть хот фриком будет".

