Составители Оксфордского словаря назвали слово 2021 года – в этот раз смогли выбрать одно-единственное
Составители Оксфордского словаря выбрали слово 2021 года. Им стало слово vax.
Vax может быть как существительным – "вакцина", "вакцинация", так и глаголом "вакцинировать". Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.
Составители Оксфордского словаря английского языка назвали vax словом 2021 года. В этом году его популярность "взлетела": по сравнению с 2020-м его использовали в 72 раза чаще. Это связано, прежде всего, с массовой вакцинацией от COVID-19, которую проводят большинство стран мира.
"Нет слова, лучше отражающего атмосферу прошлого года, чем vax", – отметили составители словаря.
Есть также вариант написания vaxx. Отмечается, что его использовать тоже корректно, просто написание с одно х более распространено. Слово vax может выполнять роль как существительного, так и глагола:
"вакцина" или "вакцинация";
"вакцинировать".
Также vax активно использоют для образования новых слов, например:
vaxxie – селфи во время или сразу после укола вакцины;
anti-vax – антипрививочный,
anti-vaxxer – антивакцинатор;
double-vaxxed – дважды вакцинированный.
По данным составителей Оксфордского словаря, чаще употреблять слово vax стали и в других странах на их языках.
"Впервые в этом году в нашем отчете также исследуется, как язык вакцин повлиял на другие языки, помимо английского, и рассматривается ряд языков, на которых говорят больше всего в мире", – отмечается в сообщении на сайте словаря.
В частности, в Португалии это слово стало популярней в 10 раз большей, чем 10 лет назад. Во французском же языке его значение теперь почти всегда связано именно с прививкой от коронавируса.
Впервые слово vaccine, как прилагательное и существительное, в Оксфордский словарь добавили в 1799 году. Оно происходит от латинского слова vacca, что в переводе – "корова".
По данным составителей словаря, слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, который создал прививку против оспы.
Слово vax как существительное впервые записали в 1983 году, а как глагол достаточно недавно – в 2009-м.
Коротко об Оксфордском словаре
Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary, OED) – один из самых известных академических словарей английского языка в мире. Его составители отслеживают историческое развитие английского языка. OED появился более 150 лет назад. Каждый год составители выбирают слово года, которое его характеризует.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В 2020-м году составители Оксфордского словаря не смогли выбрать одно слово года и предложил сразу список. Среди прочих в нем были коронавирус, пандемия, белорусский, локдаун, COVID-19, импичмент.
Составители современного украинского языка и сленга "Мыслова" назвали словом 2020 года "коронавирус". Большинство в списке самых важных слов от составителей словаря также были связаны с COVID-19: "пандемия", "карантин", "индофемия", "самоизоляция", "вакцина", "дистанционка". Но были также "Беларусь", "перемирие" и "кризис".
В Украине за сутки 19 октября вакцину от COVID-19 получили 226 587 человек. Это рекорд с начала прививочной кампании. Лидером по вакцинации от коронавируса в мире стала Польша – еще в начале июля в стране сделали прививки от коронавируса 80,1% населения.