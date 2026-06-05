Приводят детей на сутки и оставляют ночевать: украинка поделилась неожиданным фактом о детсадах в Китае

В Китае родители могут оставить ребенка на сутки в детском саду. Такие мероприятия проводятся раз в год:малышей приводят утром и забирают на следующее утро.

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Об этом рассказала украинка, которая 10 лет проживает в Китае, Екатерина Пушкина. Она поделилась, что в прошлом году ее сын отказался ночевать, ведь ему было только два года и он хотел спать с мамой. Однако в этом году он с радостью согласился, потому что этого ждали все дети.

"Воспитатели прислали нам сообщение, в котором предложили нам оставить ребенка ночевать в детском саду. То есть один день дети находятся в саду сутки. Вы приходите утром и на следующее утро их забираете. В прошлом году в саду было такое же мероприятие. Я спросила у своего малого, ему было тогда два года, хочет ли он остаться на ночевку в саду. Конечно, он сказал нет, что он хочет спать с мамой. Я его не заставляла, не уговаривала, потому что я не очень вижу смысла устраивать ребенку травму, когда он в два часа ночи просыпается с истерикой в садике и начинает искать маму. Хотя большинство детей в этом участвуют. В этом году мой малыш согласился, хотя он до сих пор спит со мной", – рассказала Пушкина.

Напомним, в Китае родители не забирают детей из школы, зато делают это дедушки и бабушки. Это происходит потому, что мамы и папы много работают, а домохозяйки – очень редкое явление.

Кроме того, что бабушки и дедушки забирают детей, они также готовят ужин, помогают с домашними заданиями и остаются с внуками, пока родители не вернутся домой с работы. Для многих семей – это единственный возможный выход.

В этой стране "для воспитания ребенка нужна целая деревня", которая обычно является семьей. По его словам, в традиционной китайской культуре семья – не только родители и дети, а "проект на три поколения". Система ценностей здесь построена на любви и долге перед родными.

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