Проблем с доставкой учебников в школы больше не будет? В МОН рассказали об изменениях с 2026 года

Министерство образования и науки Украины изменило доставку учебников в учреждения среднего общего образования. Следовательно, книги от издательства непосредственно доставляются к дверям школы, минуя посредников. Кроме того, на создание и апробацию отводится два года, что гарантирует качество изданий.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время брифинга. Она пояснила, что в предыдущие годы учебники доставляли не в учебные заведения, а в областные базы, а уже оттуда развозили в школы. Таким образом, система доставки учебников стала прозрачной и если издательство выполнило подготовительную работу, то доставка занимает от 14 до 21 дня.

Кроме того, по словам Кузьмичевой, это также создает экономию для бюджета. В то же время, учебники будут тщательно проверять, поэтому в них будет меньше ошибок.

"Уже в январе 2026 года МОН планирует объявить потребность на учебники для 1-х и 5-х классов. Но печататься они будут только в 2027 году (для доставки на 2028-й)", – поделилась чиновница.

Таким образом, печать и доставка будет проходить в спокойных условиях, будет происходить новая экспертиза и вводиться единая сквозная комплексная экспертиза. Учителя смогут ознакомиться с материалами перед выбором, а не фиктивно.

Кузьмичева отметила, что в этом году запустили "Школу авторов", которой в следующем году будут уделять особое внимание. В ней приняли участие более 570 специалистов, среди которых те, которые готовят учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

