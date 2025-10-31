МОН отреагировало на 'Барыню-сударыню' и другие сюрпризы в учебнике НУШ для начальной школы

Министерство образования и науки Украины предоставило ответ относительно учебника по программе Новой украинской школы авторства Александры Савченко, где нужно было изучить колыбельную по QR-коду. В частности, при переходе загружается видео 11-летней давности, которое размещено на Youtube-канале "Наталья Иванова", после чего можно подхватить на смартфон танец "Барыня-сударыня".

В ответ на запрос медиа НУШ образовательное ведомство отметило, что учебники, которые печатаются за средства государственного бюджета, проходят проверку на качество в несколько этапов. В то же время, для получения грифа осуществляется экспертиза учебной литературы и он предоставляется учебникам, которые соответствуют принципам системности, научности, доступности, а также возрастным и психофизиологическим особенностям развития школьников.

Предоставленный гриф может быть отменен в случае:

некачественной редакционной подготовки изготовленного учебника или его полиграфического исполнения;

различий между содержательной частью (текст, иллюстрации, схемы и т.п.) изготовленного учебника и рукописью (экземпляром электронного издания), которому предоставлен гриф;

неработоспособности цифровых объектов различных форматов изготовленного объекта грифования;

несоответствия изготовленного учебника принципам системности, научности, доступности, а также возрастным и психофизиологическим особенностям развития (восприятие, память, внимание, мышление, мотивация) соискателей образования, учебно-познавательной деятельности, профессионально-практической направленности; нарушения авторских прав и/или академической добродетели.

Также, с 2024 года введен дополнительный механизм обеспечения качества учебника – обязательную апробацию всех изданий, претендующих на печать за средства государственного бюджета. Апробация проводится в учебных заведениях, где педагоги могут выявлять недостатки, в том числе некорректные QR-коды.

После массовой печати контроль за актуальностью электронных ссылок возлагается на издателей. В случае, если срок действия грифа учебника не превышает 5 лет, МОН имеет право требовать устранения выявленных недостатков. Для учебников со сроком действия грифа более 5 лет юридических рычагов влияния не предусмотрено.

Требования к размещению QR-кодов в учебниках

С 2024 года для расширения функциональных и содержательных возможностей бумажного учебника введено интерактивное электронное приложение, как обязательный элемент учебника. В случае необходимости устранения грамматических, орфографических, арифметических ошибок, а также обновления программного обеспечения в е-приложение вносятся соответствующие изменения и указывается новая версия.

Требования к QR-кодам определяются в рамках экспертизы учебной литературы при предоставлении грифа. Издатели обязаны обеспечить соответствие электронных материалов государственным образовательным стандартам, возрастным особенностям учащихся и доступность ссылок.

Если в учебнике размещена некорректная информация

В случае, если учебнику менее 5 лет и гриф действителен, МОН обращается к издателю с требованием устранить недостатки и обновить или заменить некорректные ссылки. Если срок действия грифа превышает 5 лет, юридических оснований для обязательства издателя к внесению изменений нет. С 2024 года большинство таких случаев выявляется на этапе апробации, что позволяет устранить проблемы до массовой печати.

МОН требует от издателей устранения недостатков в учебниках с действующим грифом. Механизм контроля усилен с 2024 года: проблемы фиксируются во время апробации, после чего издатели обязаны их исправить. Родителям рекомендуется документировать проблемные случаи и обращаться в МОН для фиксации и дальнейшего реагирования.

Обновленные учебники для начальной школы

В Украине существует норма, что издание учебников по отдельному учебному предмету (интегрированному курсу) осуществляется один раз в пять учебных лет. Учитывая ограниченность государственного бюджета вследствие полномасштабной войны России против Украины, МОН вынуждено приоритизировать печать учебников. Прежде всего за государственный счет печатают учебники для классов, которые впервые учатся по новым программам НУШ. В этом году были обеспечены новыми учебниками ученики восьмых классов.

В течение 2022-2025 годов не выделялись средства на повторную печать учебников для учеников 1-3 классов, срок использования которых составляет более пяти лет. В то же время разработка и подготовка учебников для учеников 1-3 классов была обеспечена.

Сейчас ведутся переговоры с Европейской комиссией о печати учебников для учеников третьего класса. В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрены средства на подготовку и печать учебников для четвертого класса. Для 1-2 классов подготовка и печать учебников состоится после внесения изменений в Государственный стандарт начальной школы, что запланировано осуществить в 2025 году и разработки новых модельных учебных программ для 1-2 классов – в 2026 году.

