Группы продленного дня в школах: станет ли легче родителям маленьких школьников с новым законопроектом

В Верховную Раду подан законопроект №13558, который касается государственной поддержки групп продленного дня (ГПД) в школах, лицеях и гимназиях, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Что меняет эта инициатива в плане поддержки в первую очередь родителей школьников начальных классов, которые из-за работы не могут забрать ребенка домой сразу после уроков, – рассказывает OBOZ.UA.

Пока что все по местному желанию

Впервые группы продленного дня в украинских школах открылись 1 сентября 1960 года. Это нововведение было направлено на решение проблемы – что делать с детьми и куда их девать в случае, если мамы-папы на работе и забрать их домой некому. На продленке ученики 1-3 классов (тогда начальных классов было три) делали под присмотром педагогов уроки, обедали, при желании – спали, и веселились другими, всеми доступными им законными способами. Пока родители, родственники или знакомые на заберут.

Надо отметить, что "продленка" тогда финансировалась из государственного бюджета. Однако в 90-х годах – а времена были тяжелые – финансовое бремя функционирования групп продленного дня было переложено на местные бюджеты. А в частных школах, естественно, за все платили родители.

Время от времени для государственных школ порядок работы ГПД уточнялся (разница в возрасте учеников одной группы не может превышать двух лет, прогулки – не менее 1,5 часа, обед – не менее 30 минут и так далее). Но главное – источник финансирования – не менялся.

И такая сохранившаяся система – что группами продленного дня занимаются местные советы и громады, а единого государственного подхода не существует – несет в себе определенные риски.

"Хотят – поддерживают, не хотят – не поддерживают. У нас в данном случае все решает Киевсовет. Районные управления образования ежегодно принимают заявки от школ, передают наверх, а там смотрят по городскому бюджету. Сколько денег могут выделить – от этого и танцуем", – рассказывает OBOZ.UA Олег Сайко, директор школы с 35-летним стажем.

Одним словом, сейчас все, как говорится, от барских щедрот. В сельских школах с продленкой может быть проще: в ходе децентрализации громады получили большую независимость, особенно финансовую. Но с другой стороны, ГПД в селах особенно и не нужны: уроки закончились – и домой, маме помогать.

Необходима систематизированная государственная политика

В крупных же городах, особенно в Киеве, группы продленного дня крайне необходимы и очень востребованны.

"У нас в начальной школе – 12 классов, по три на каждом потоке. И при этом 8 групп продленного дня, по тридцать детей (это по существующим нормам Минобразования – максимум). Родители, надо отметить, волнуются, если в школах нет продленки, это может быть решающим фактором при поступлении в ту или иную школу. Кстати, у учителя норма педагогической нагрузки для получения полной ставки – 18 часов в неделю. А у воспитателя ГПД норма – 30 часов", – рассказывает OBOZ.UA заместитель директора по воспитательной работе столичного лицея №128 Елена Ткач.

Депутаты городских и районных советов, конечно, заинтересованы в выделении средств на группы продленного дня из местного бюджета. Иначе в следующий раз разгневанные папы и мамы школьников могут и не проголосовать. Но подобную ситуацию стабильной назвать нельзя.

И возникает резонный вопрос: если финансирование ГПД в любом случае идет из государственного бюджета, через различные дотации и субвенции бюджетам местным, то почему нельзя сделать все напрямую?

Собственно, законопроект №13558 "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" о государственной поддержке функционирования групп продленного дня в школах" это и предлагает.

"Группы продленного дня создают условия для социализации и адаптации детей в коллективе, помогают в подготовке к урокам, развитии творческих способностей и формировании социально значимых навыков. А также облегчают жизнь работающих родителей. Учитывая это, возникает настоятельная необходимость в системной государственной политике, направленной на предоставление поддержки групп продленного дня за счет средств государственного бюджета", – пишет в пояснительной записке к законопроекту ее автор, член парламентского комитета по вопросам бюджета Максим Заремский.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в профильном Комитете по вопросам образования, науки и инноваций. Но даже если документ и примут в этом году, то заработает он только в следующем. 1 сентября уже на носу, да и вряд ли в проекте бюджета на 2026 год есть такая статья расходов.