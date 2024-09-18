Продолжают поступать обращения: Кремень напомнил, кто ответственен за украинский язык в учебных заведениях
Педагоги ответственны за соблюдение закона о государственном языке в учебных заведениях. В частности, на украинском необходимо общаться не только на уроках, но и на перерывах, в воспитательной работе, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале или бомбоубежище.
Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на официальной странице в Facebook. Он отметил, что в Секретариат с начала нового учебного года продолжают поступать обращения граждан о нарушении закона о языке в сфере образования.
"Каждый учитель ответственен за утверждение украинского языка как государственного. С начала нового учебного года в Секретариат Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан по поводу нарушений Закона о государственном языке в сфере образования", – подчеркнул Креминь.
"Поскольку образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения, украинский должен звучать не только на уроках, но и на перерывах, в воспитательной работе, на родительском собрании, в библиотеке, спортзале или бомбоубежище. Учителя обязаны неукоснительно использовать государственный язык, укрепляя уважение соискателей образования к основам национальной идентичности", – добавил он.
По словам чиновника, ответственность за будущее лежит на педагогах, ведь именно они укрепляют государственный фундамент.
Он напомнил, что согласно пункту 14 части первой статьи 9 языкового Закона педагогические работники обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
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