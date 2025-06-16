Профессор из Черновцов вошел в 0,5% лучших ученых планеты: кто такой Олег Ангельский

Профессор, доктор наук Олег Ангельский из города Черновцы вошел в 0,5% лучших ученых планеты. Его признали Top Scholar 2024 по версии глобальной платформы ScholarGPS, которая является одной из ведущих аналитических систем, осуществляющей количественную оценку научных достижений исследователей по всему миру.

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Рейтинг этой платформы охватывает более 30 миллионов профилей ученых и 120 тысяч институтов из более чем 200 стран мира. О признании ученого из Украины сообщил сайт Черновицкого национального университета (ЧНУ) имени Юрия Федьковича, где господин Ангельский занимает должность заведующего кафедрой корреляционной оптики Учебно-научного института физико-технических и компьютерных наук ЧНУ.

Кто такой Олег Ангельский

Профессор Олег Ангельский –это известный украинский ученый в области оптики и фотоники. Он является руководителем научной школы, автором многочисленных работ и изобретений, признанным не только в Украине, но и в международном научном сообществе.

Олег Вячеславович получил признание по совокупности научной деятельности (lifetime) и за пятилетний период, который подчеркивает стабильно высокий уровень его научных достижений.

Что такое ScholarGPS

ScholarGPS – это платформа, предоставляющая количественные рейтинги ученых, учреждений, академических программ и отраслей исследований на основе:

Продуктивности (количество публикаций в научных изданиях)

Цитируемости (влияние в научном сообществе)

Качественных показателей (индекс Хирша, h-index)

Система охватывает:

14 широких научных отраслей (например медицина, инженерия, гуманитарные науки),

177 дисциплин (например, хирургия, информатика, история),

более 350 000 научных специальностей (в частности, искусственный интеллект, рак, этика и т.д.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинскую школу в Польше признали лучшей в мире.

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