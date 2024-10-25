Украинскую школу в Польше признали лучшей в мире: чем она особенная

Первая украинская школа в Польше стала лучшей школой мира по версии World's Best School Prizes 2024 – образовательной награды, присуждаемой учебным заведениям за вклад в развитие общества. Школу открыли в марте 2022 года сразу после начала российского вторжения в Украину.

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Заведение получило награду в категории "Преодоление трудностей". Об этом сообщила основательница школы, президент фонда "Незламна Україна" Виктория Осадчая на своей странице в Facebook. Она также обнародовала церемонию награждения, состоявшуюся в онлайн-формате 24 октября.

Основатель премии World's Best School Prizes 2024 Викас Пота назвал невероятным все, что делает это учебное заведение. Организаторы отметили, что Первая украинская школа в Польше не просто дает знания школьникам, но и предлагает индивидуальное образование и эмоциональную поддержку для развития устойчивости и интеграции в польское общество.

Первую украинскую школу в Польше основали как благотворительное заведение в марте 2022 года. Там обучают 1500 украинских детей-переселенцев в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

По словам основательницы заведения, более 150 выпускников 2024 года (из 160) поступили на обучение в университеты Польши. Кроме того, каждый год 30-50% учеников успешно переходят в польские школы.

Ученики заведения посещают фестивали культурного обмена и музеи, что способствует интеграции в новое общество и усиливает взаимопонимание и сотрудничество между украинцами и поляками.

Осадчая подчеркнула, что эта награда – "мечта, ставшая реальностью".

"Когда мы начинали, многое казалось недостижимым. Но мы знали, для чего это делаем. Для детей. Для будущего. Для Украины. И теперь я стою здесь, переполненная гордостью, со слезами на глазах. Слезами счастья, радости и гордости. Это не просто о школе. Это о каждом из нас", – написала она.

Отметим, премия The World's Best School Prizes с 2022 года ежегодно привлекает тысячи заявок от школ из более чем 100 разных государств. Премия выбирает по одному победителю в пяти категориях.

Другие победители этого года:

– категория "Сотрудничество громад" – коллегия Марии де Гвадалупе в Аргентине;

– категория "Экологическая акция" – Международная школа Райана в Индии;

– категория "Инновации" – CM RISE Школа Виноба в Индии;

– категория "Поддержка здорового образа жизни" – Институт Галилея-Коста-Скарамбоне в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский язык с 2025 года будет включен в перечень предметов, которые смогут сдавать учащиеся на выпускных экзаменах в польских школах.

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