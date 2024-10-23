Украинский язык появится на экзаменах в польских школах: подробности от МОН

Украинский язык с 2025 года будет включен в список предметов, которые смогут сдавать ученики на выпускных экзаменах в польских школах. В то же время, украинские школьники будут проходить оценивание в 2024/2025 году за восьмой класс по математике и современному иностранному языку.

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Такую информацию предоставило Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Там отметили, что Польша дает возможность украинским школьникам продолжать учить родной язык, но они получают образование на тех же условиях, что и у польских учеников.

"С 2025 года украинский язык будет включен в польскую матуру (выпускные экзамены в средних школах, которые являются одновременно вступительными в учреждения высшего образования) как иностранным на выбор. Предусмотрен дополнительный срок для учеников, которые являются гражданами Украины, для подачи деклараций для сдачи экзамена восьмой класс, экзамен на аттестат зрелости и профессионально-технического экзамена в 2024/2025 учебном году", – говорится в разъяснении.

В то же время выпускники 11 классов, которые дистанционно учатся в украинских школах и планируют сдавать Национальный мультипредметный тест, могут быть освобождены от польских экзаменов.

Также МОН обратило внимание, что в польские школы могут быть внесены изменения в образовательные программы. Если ребенок не владеет местным языком на достаточном уровне для эффективного обучения, родители могут обратиться в учебное заведение с просьбой об адаптации программы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Венгрии начала работать первая украинская школа.

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