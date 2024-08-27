В Венгрии с 1 сентября заработает первая украинская школа: как она выглядит. Фото

В Будапеште с 1 сентября откроется первая государственная украинская школа. Дети смогут учиться в ней с 1-го по 12-й классы и будут изучать венгерский язык как иностранный.

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Таким образом, украинские школьники смогут получать качественное и всестороннее развитие в Венгрии. Об открытии учебного заведения сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита на официальной странице в Facebook.

"1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1-го по 12-й классы. Наряду с этим дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания", – говорится в сообщении.

Финансировать школу будут из государственного бюджета Венгрии. Отдельное здание, где будут учиться школьники, отвечает всем требованиям согласно законодательству страны.

Напомним, предварительно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский договорились о создании образовательных центров для украинских школьников. По словам венгерского чиновника, в стране будет создано столько школ для украинских детей, сколько их потребуется.

Как отметил Орбан, украинцы, которые оказались в Венгрии из-за полномасштабной войны России против Украины, должны находиться в безопасности, работать и давать возможность своим детям учиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах еще одной страны ЕС будут учить украинский язык как второй иностранный.

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