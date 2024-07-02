В Венгрии откроют первую школу для украиноязычных детей, и это только начало. О чем договорились Орбан и Зеленский

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Венгрии откроют первую школу для украиноязычных детей, и это только начало. О чем договорились Орбан и Зеленский

В Венгрии откроют первую украинскую школу, чтобы дети могли учиться на знакомом им языке и в привычной среде. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский договорились о том, что финансирование возьмет на себя соседняя с нами страна.

О результатах встречи сообщило официальное интернет-представительство президента Украины. По словам иностранного чиновника, в Венгрии будет создано столько школ для украинских детей, сколько их потребуется.

В Венгрии откроют первую школу для украиноязычных детей, и это только начало. О чем договорились Орбан и Зеленский

"Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах. Многие венгерские преподаватели учат украинских детей. Мне кажется, что они неплохо работают. Но мы понимаем, что вы хотите получить школу с украинским языком обучения. Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. И будет столько школ, сколько нужно. Для нас важно, чтобы украинцы, которые находятся в Венгрии, чувствовали себя как дома", – сказал Орбан.

В Венгрии откроют первую школу для украиноязычных детей, и это только начало. О чем договорились Орбан и Зеленский

Он добавил, что украинцы, оказавшиеся в Венгрии из-за полномасштабной войны России против Украины, должны находиться в безопасности, работать и давать возможность своим детям учиться. По словам иностранного чиновника, инициатором такого решения стал президент Венгрии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всех украинских детей в Польше с 1 сентября обяжут пойти в местные школы.

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