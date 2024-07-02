В Венгрии откроют первую школу для украиноязычных детей, и это только начало. О чем договорились Орбан и Зеленский

В Венгрии откроют первую украинскую школу, чтобы дети могли учиться на знакомом им языке и в привычной среде. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский договорились о том, что финансирование возьмет на себя соседняя с нами страна.

О результатах встречи сообщило официальное интернет-представительство президента Украины. По словам иностранного чиновника, в Венгрии будет создано столько школ для украинских детей, сколько их потребуется.

"Сейчас украинские дети учатся во многих венгерских школах. Многие венгерские преподаватели учат украинских детей. Мне кажется, что они неплохо работают. Но мы понимаем, что вы хотите получить школу с украинским языком обучения. Финансирование этой школы венгерское государство берет на себя. И будет столько школ, сколько нужно. Для нас важно, чтобы украинцы, которые находятся в Венгрии, чувствовали себя как дома", – сказал Орбан.

Он добавил, что украинцы, оказавшиеся в Венгрии из-за полномасштабной войны России против Украины, должны находиться в безопасности, работать и давать возможность своим детям учиться. По словам иностранного чиновника, инициатором такого решения стал президент Венгрии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всех украинских детей в Польше с 1 сентября обяжут пойти в местные школы.

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