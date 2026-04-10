Профессора топовых университетов Британии будут преподавать в 10 украинских вузах

Профессора из лучших университетов Великобритании будут преподавать и проводить исследования в украинских высших учебных заведениях. Фонд Президента Украины определил 10 вузов-победителей программы UK–UA Visiting Professors Programme.
Согласно сообщению, профессора из университетов Кембриджа, Оксфорда, Эдинбурга, Лидса, Ворика и других лидеров мировых рейтингов приедут в Украину, чтобы преподавать для украинских студентов. Программа усиливает украинские вузы конкретным академическим сотрудничеством с британскими партнерами: лекциями, воркшопами, исследовательскими семинарами, совместными проектами и исследованиями во время офлайн-визитов британских ученых в украинские ЗВО.
Украинские вузы, где будут преподавать иностранные профессора
- Буковинский государственный медицинский университет пригласил David Jayne (University of Leeds), одного из ведущих европейских экспертов по роботизированной хирургии и медицинским технологиям.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко пригласил Charles Cockell (University of Edinburgh), всемирно известного астробиолога, который исследует возможность жизни в экстремальных условиях.
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника пригласил Arieh Iserles (University of Cambridge), одного из самых авторитетных математиков в сфере численного анализа.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко пригласил Sandra Kiefer (University of Oxford), исследовательницу в области компьютерных наук, математики и биоинформатики;
- Национальный университет "Киевский авиационный институт" – КАИ пригласил Bert Blocken (Heriot-Watt University), одного из ведущих мировых экспертов по аэродинамике и компьютерному моделированию.
- КПИ им. Игоря Сикорского пригласил Vania Sena (University of Sheffield), исследовательницу инновационных экосистем, инновационной политики и развития стартапов.
- Хмельницкий национальный университет пригласил William Heath (Bangor University, University of Newcastle и University of Manchester), эксперта по автоматическому управлению, цифровым системам управления и энергетическим системам.
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова пригласил Sergiy Sylantyev (University of Aberdeen), который работает в области клеточной и молекулярной нейрофизиологии.
- Сумской национальный аграрный университет пригласил Mark Horton (Royal Agricultural University / University of Bristol), исследователя археологии и восстановления почв с использованием геопространственных технологий.
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича пригласил Richard Smith (University of Warwick), эксперта по TESOL, прикладной лингвистике и использованию AI в образовании.
"В фокусе программы медицина, астробиология, математика, компьютерные науки, аэродинамика, энергетика, нейрофизиология, восстановление почв после войны и искусственный интеллект в образовании. То есть именно те направления, которые нужны Украине для обороны, восстановления и технологического развития", – говорится в сообщении.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет Украины стал лучшим по рейтингу SCImago 2026.
