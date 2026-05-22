Профилактический медосмотр перед школой: можно ли пройти всех врачей за один день

Ребенок может пройти профилактический медосмотр нескольких врачей в один день перед школой. Однако продолжительность прохождения зависит не от требований Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а от организации работы конкретного медучреждения. Ведь распределение записей, график приема и нагрузку врачей определяет именно оно, из-за чего осмотр может растянуться на несколько дней.

Профилактические медосмотры детей, входящие в Программу медицинских гарантий, являются бесплатным. Консультации педиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда и других специалистов оплачиваются государством отдельно, поэтому их можно пройти в один день без ограничений. Об этом сообщила НСЗУ на официальной странице в Facebook.

Согласно разъяснению, родители или законные представители ребенка имеют право обратиться к администрации медучреждения с просьбой объединить консультации в один день или сократить количество визитов. Особенно это актуально, когда речь идет о:

малолетнем ребенке;

состоянии ребенка;

ситуации с безопасностью;

риск лишних контактов в медучреждении.

Профилактические медосмотры детей, в частности для подачи документов в органы социальной защиты, являются бесплатными. Медучреждения не имеют права требовать оплату за услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий.

Платными могут быть только дополнительные услуги, которые не входят в программу. При этом заменять бесплатные медицинские услуги платными запрещено.

