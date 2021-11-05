Учителя призвали срочно перенести дату отстранения из-за прививки: почему и на сколько

Учителя просят перенести дату отстранения учителей, не вакцинировавшихся от COVID-19. Главный аргумент педагогов – риск срыва работы школ.

Об этом говорится в обращении центрального комитета Профсоюза работников образования и науки к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки.

В профсоюзе подчеркнули, что с каждым днем все больше работников школ прививаются от коронавируса. Но из-за приказа Минздрава об отстранении с 8 ноября невакцинированных педагогов "образовалась сложная ситуация".

"Это может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для течения образовательного процесса", – отмечается в обращении.

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В профсоюзе учителей привели несколько примеров, что может происходить в школах с 8 ноября:

не будет возможности обслуживать котельные;

некому будет работать в школьных столовых;

здания школ останутся без охраны;

школы не смогут найти замену отстраненным учителям.

Поэтому Профсоюз работников образования и науки обратился в Кабмин, Минздрав и МОН с просьбой перенести срок, когда вступит в силу приказ об отстранении невакцинированных учителей. Предложение учителей – чтобы он заработал не раньше 8 декабря.

В профсоюзе также привели юридическое обоснование. Властям напомнили о статье 32 Кодекса законов о труде (КЗоТ), где говорится, что сообщать работникам об изменении существенных условий труда нужно не позднее чем за два месяца.

"Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочно внести изменения в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины №1236", – подчеркнули учителя в обращении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на 4 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, достигло почти 92%. Из них 73,5% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидировала Киевская область, теперь Хмельницкая – там он достиг 99%.