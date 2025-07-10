Профтехобразование в Украине: 5 специальностей, которых больше всего не хватает на рынке труда, но они наименее популярны у абитуриентов

Профессионально-техническое образование в Украине становится популярнее. Все чаще дети, которые заканчивают 9-й класс, выбирают поступать в колледжи и училища.

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Однако, несмотря на растущий спрос на не полное высшее образование, есть ряд специальностей, в которых больше всего не хватает рабочих. Об этом пишет сайт Федерация работодателей Украины.

По их словам, в 2024 году Государственная служба занятости провела опрос, где выяснила, какие тенденции будут преобладать на рынке труда в 2025 году. В нем приняло участие 54,7 тысячи работодателей. Из результатов видно, среди наиболее востребованных рабочих специальностей:

трактористы, электрогазосварщики, водители, швеи; слесари.

Однако эти профессии не являются популярными среди абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Надежда Лещик привела ключевой аргумент поступать в колледжи и училища. По ее словам, с профессионально-техническим образованием найти работу будет легче, а зарплата на порядок выше.

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