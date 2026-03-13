Проходят избирательные процедуры: заместитель Лисового рассказал, во скольких вузах сменятся ректоры

В течение 2026 года в 20 учреждениях высшего образования должны пройти выборы новых руководителей. Еще в 18 университетах сейчас продолжаются избирательные процедуры, тогда как 24 вуза в течение года уже получили новых ректоров.

Об этом рассказал заместительминистра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко в комментарии Вчися.Медиа. 36 высших учебных заведений имеют руководителей в статусе исполняющих обязанности. По словам чиновника, это в основном релокированные вузы, заведения в процессе реорганизации или те, что расположены в прифронтовых регионах, где провести полноценные выборы пока невозможно.

По результатам выборов в 21 заведении высшего образования:

10 человек впервые возглавили университеты;

6 ректоров были переизбраны на второй срок;

5 руководителей назначены или избраны в других конфигурациях – после перерыва, выполнения обязанностей или перехода из другого заведения.

Кроме того, еще трое руководителей назначены по специальной процедуре через наблюдательные советы. Речь идет об экспериментальной модели управления в трех университетах:

Киевском авиационном институте;

Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника;

Запорожском национальном университете.

За последние пять лет не было случаев досрочного расторжения контрактов с ректорами по инициативе министерства. Часть из новых руководителей вузов еще проходит специальные проверки перед окончательным назначением.

По возрасту на момент избрания:

10 руководителей – моложе 50 лет,

9 – старше 50 лет,

4 – старше 60 лет,

1 – старше 70 лет.

В МОН также отметили, что процесс оптимизации сети университетов продолжается. Одним из примеров стало решение о создании нового заведения – Ужгородского университета, который планируют создать на базе Ужгородского национального университета и Мукачевского государственного университета.

По словам Трофименко, образовательное ведомство стремится, чтобы решение об объединении университетов инициировали сами коллективы через ученые советы, а государство только поддерживало такие процессы.

