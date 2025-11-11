'Пропускать урок – это грех'. Мама школьника из Ивано-Франковска пошутила о христианской этике в школе и открыла ящик Пандоры

Мама школьника Леся Вещева рассказала о разговоре с сыном, с которым они переехали в Ивано-Франковск. Парень, когда делал домашнее задание, сказал, что не хочет идти в школу, потому что завтра контрольная по геометрии. Когда же он получил разрешение пропустить обучение, то с иронией ответил, не будет этого делать, ведь в этот день еще и урок христианской этики, а "пропускать его – грех".

В заметке в Тhreads женщина отметила, что она далека от религии, как и ее сын. Однако после такого ответа он сказал, что ему нравится учительница, ведь она добрая и нормально воспринимает, если не сделал домашнее задание, потому что "Бог прощает, то и она прощает".

"Мы переехали в Ивано-Франковск, а тут у сына в школе предмет христианской этики. Я скептически отношусь к религиям, да и далека, сын тоже. Сидит делает уроки, говорит: "Что-то так тошно, завтра контрольная по геометрии". "Можешь завтра пропустить школу", – говорю. А он.: "Оно то можно было бы, но завтра христианская этика, не хочу пропускать. Потому что пропускать это грех...(ржет) А еще учительница очень хорошая и нормально воспринимает, когда домашку не делаю, потому что Бог прощает, то и она прощает", – написала Вещева.

Украинцев возмутила такая "шутка" школьника, кроме того, они не поняли и отношение к этому и самой мамы. Так, пользователи соцсети сетовали женщине, что она насмехается над чужими обычаями и культурой. Также местные жители отмечали, что на этом предмете внимание делают не на религиозности, а скорее используют его как инструмент управления поведением.

"Может бы вы обратно вернулись? Может вам здесь не место! Пусть сыночек посмеется там где был. И вообще к чему ваше сообщение, показываете свой уровень культуры".

"Как лаконично вы высмеяли чужие обычаи и культуру, браво, надеюсь вам стало лучше, главное как говоришь: переходите на украинский, ответ: "Эта другое, мы с деттсва такими вырасли" (относительно русского не знаю на каком вы общаетесь). И я не за христианскую этику в школе, а за то, как вы просто смеетесь над тем, что уважают на западной части Украины! К сожалению или к счастью мы таки разные".

"Я бы могла много написать, что мне не нравится в регионах ваших. Но воспитание не позволяет. Учитесь немного тактичности, лимита".

"Вы и правда далека, потому что религия кроме обрядовых и идеологических основ еще и инструмент управления поведением и для ребенка это будет крайне полезно. Зря вы над этим насмехаетесь".

