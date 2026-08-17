"Прошу прощения у всех преподавателей из музыкальной школы": в сети разгорелась дискуссия по поводу "худшей профессии в мире"

Учителя музыкальной школы назвали самой ужасной профессией в мире – из-за того, что преподаватели струнно-смычковых инструментов вынуждены годами слушать первые неумелые попытки детей играть на инструменте. Такое мнение высказал пользователь Threads с ником @1ootsky.

В своем посте он сравнил работу учителя музыки с человеком, обладающим чрезвычайно острым обонянием и способным улавливать запахи на большом расстоянии. "А теперь представьте, что все вокруг воняют дер**м. Вот примерно так для человека с музыкальным слухом ощущается, когда шестилетка берет в руки скрипку и начинает извлекать какие-то кошмарные звуки из несчастного инструмента. Поэтому хочу попросить прощения у всех моих преподавателей из музыкальной школы. Простите, я не знал", – написал автор.

Впоследствии он пояснил, что сам музыку не преподаёт. По словам пользователя, он просто гостил у друзей, чей ребенок учится во втором классе музыкальной школы, и услышал знакомые звуки.

Пост вызвал дискуссию. Например, учителя музыки в основном возмущались. Часть из них объясняла, что восприятие начинающих сильно отличается от того, как их игру может слышать посторонний человек.

Одна из педагогов, проработавшая в этой сфере 30 лет, отметила, что проблема не столько в самих звуках, сколько в отношении к ним. "Это то же самое, что если бы на плач маленького новорожденного ребенка говорили, что это ужасно, отвратительно и т. п. Надо уметь радоваться любым маленьким успехам", – написала она.

Другая пользовательница заметила, что преподаватели музыкальных школ, очевидно, не воспринимают детские ошибки так драматично, как описал автор поста. Еще одна пошутила, что настоящим испытанием для слуха является не только скрипка: "Это вы еще не слышали, как студенты поют двухголосное сольфеджио".

Некоторые преподаватели подчеркнули, что даже абсолютный слух не мешает им получать удовольствие от работы. "Мои ученики не фальшивят, хотя у меня абсолютный) они слушают, как я играю, и хотят сыграть красиво", – написала одна из них.

Другая педагог объяснила, что у преподавателей музыки со временем формируется своеобразный "иммунитет" к начальной какофонии. "Все понимают, что на первых этапах обучения вся эта какофония неизбежна. А среди скрипа и фальши мы улавливаем красивые звуки и безмерно радуемся. Как ювелиры!" – отметила она.

В то же время некоторые комментаторы резко отреагировали на саму идею называть детские попытки игры на инструменте невыносимыми. Одна из пользовательниц заявила, что из-за такого отношения у детей могут возникнуть комплексы и психологические травмы. "Именно из-за таких, как вы, люди выходят из музыкальной школы с комплексами и травмами. Бросайте преподавание. Это не ваше", – написала она.

Другие, напротив, подчеркнули, что именно задача преподавателя заключается в том, чтобы постепенно превратить неуверенные и фальшивые звуки в полноценную игру. "Именно поэтому вы и должны добиться, чтобы ученик как можно быстрее научился извлекать красивый стандартный звук!", – заметил один из комментаторов.

Еще одна преподавательница напомнила автору, что он фактически высказался о профессии, в которой сам не разбирается. Она рассказала, что уже 29 лет преподает различные инструменты – гитару, флейту, фортепиано, скрипку и вокал. По ее словам, несмотря на абсолютный слух, детская игра ее не раздражает, ведь педагог слышит не только фальшивые ноты, но и сам процесс обучения. "Я вижу, как дети учатся, растут, развиваются в музыкальном плане – это вдохновляет", – пояснила она.

Педагог также рассказала, что сама окончила музыкальную школу как скрипачка и флейтистка и до сих пор с удовольствием работает по специальности. Она добавила, что важно найти профессию, которая действительно подходит человеку, упомянув известную концепцию "сродного труда" Григория Сковороды.

Еще одна преподавательница отметила, что больше всего ее радуют моменты, когда у ученика наконец-то что-то получается. "Когда у них что-то получается, ты весь день ходишь счастливый. Меня это никогда не раздражало, потому что ты видишь, что твоя работа не напрасна", – написала она. По ее словам, педагогу важно помнить, что когда-то он сам был тем ребёнком, которому нужна была поддержка и вера в него.

В то же время одна из комментаторов заметила, что описанные автором звуки действительно могут быть невыносимыми для человека без музыкального образования и способностей. А вот педагог слышит в них гораздо больше. "Педагог услышит много информации и сформирует стратегию обучения", – пояснила она.

А еще одна пользовательница назвала преподавателей музыкальных школ "святыми людьми" за то, что они годами выслушивают первые неуверенные эксперименты шестилеток и спокойно помогают им исправлять ошибки. По ее мнению, осознать это спустя годы и попросить прощения у своих бывших преподавателей – вполне "правильный и душевный жест".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как родители в соцсетях поспорили из-за чёрных тетрадей для школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!