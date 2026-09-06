"Просидели неделю в укрытии!" Мама школьницы из Полтавской области подняла тревогу из-за срыва учебного процесса

В Полтаве учебная неделя для четвероклассницы фактически сорвалась из-за продолжительных воздушных тревог и атак дронов. Мама школьницы Евгения Гавришенко заявила, что в нынешних условиях детям нужны доступные онлайн-материалы по учебной программе.

О ситуации Евгения Гавришенко рассказала в своём посте в Facebook. В течение недели ребёнок смогла полноценно посетить лишь несколько уроков.

Остальное время школьники проводили в укрытии, а в пятницу, 5 сентября, до школы вообще не дошли из-за атаки российских беспилотников.

"Просидели неделю в укрытии, в пятницу вообще не дошли до школы, потому что до обеда летали шахиды", — написала Гавришенко.

Такая ситуация, по её мнению, ставит под сомнение возможность полноценного усвоения школьной программы детьми, которые регулярно прерывают обучение из-за небезопасной обстановки.

Она обратилась в Министерство образования и науки Украины с вопросом, почему за годы полномасштабной войны не создана централизованная система видеоуроков по всем темам школьной программы.

"Я МАМА, А НЕ УЧИТЕЛЬНИЦА. У меня нет времени проходить 70 % программы с ребенком в рамках самостоятельной работы", — отметила автор поста.

Самостоятельное обучение особенно сложно для младших школьников, которые из-за постоянных перерывов и дистанционного формата могут не иметь достаточной учебной базы.

Гавришенко также обратила внимание на неравенство образовательных возможностей в разных регионах Украины. Дети в областях, где воздушные тревоги случаются значительно чаще, не могут иметь такие же условия для обучения, как школьники в регионах с относительно более стабильной ситуацией с безопасностью.

"Не может быть одинаковой результативности школьного обучения в современных условиях в Закарпатье и в Харьковской области", — написала она.

Мать школьницы призвала МОН либо создавать дополнительные инструменты для непрерывного обучения детей, либо открыто признать, что часть школ из-за ситуации с безопасностью не может полноценно обеспечить образовательный процесс. Среди альтернатив она назвала онлайн-школы и другие форматы обучения.

"Я уже официально задолбалась", — подытожила Гавришенко свой пост.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница одесского лицея продолжила вести онлайн-занятия в разбитом классе после авиаудара. Так, в помещении были выбиты двери, на которых можно разглядеть надпись "2-В", а также на партах и полу разбросаны обломки стен после удара.

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