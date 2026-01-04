'Просили научить читать 21-летнего парня'. Репетитор поделилась опытом и спровоцировала дискуссию в сети

Репетиторка Галина Кузнецова поделилась опытом, рассказав, что ее просили научить читать 21-летнего парня. Этим случаем она ответила на комментарий о том, что на первом курсе колледжа есть ученики, которые читают по слогам.

В заметке в TikTok Кузнецова подчеркнула, что не удивляется подобным ситуациям. В то же время, украинцы в комментариях высказали разные мнения по этому поводу.

"У меня запрос был, 21 год парню. Просили научить читать. Он пришел на работу, нужно читать, записывать, вести документацию. Он не умеет", – рассказала Кузнецова.

Некоторые из пользователей соцсети говорили, что, возможно, дети имеют неврологическое расстройство – дислексию, поэтому им трудно учиться. В то же время, многие украинцы отмечали, что современных школьников нельзя заставлять или оставлять после уроков доработать не усвоенный материал, поэтому они ленятся.

"Может у таких детей дислексия? Моя дочь учится в колледже, то у нее однокурсник тоже имеет проблемы".

"Это потому что у нас прекратили на второй год оставлять. И все они такие потом хотят высшее образование, все юристами хотят быть".

"Ну конечно, у нас же сейчас деток нельзя заставлять, а оставить после уроков доработать не выученный материал – это вообще криминал высшего уровня".

"Работаю учителем старших классов. В последнее время 5-10 детей стабильно не умеют читать, но они уверены в своих знаниях и будущем высшем образовании".

Однако есть и те, кто считает, что чтение не влияет на умственные способности. В то же время, многие дети проживают в прифронтовой зоне и не имеют возможности постоянно посещать офлайн-уроки, а учить читать ребенка через экран гаджета сложно.

"Как скорость чтения влияет на умственные способности?"

"Мы проживаем в прифронтовой зоне. С 1 сентября тревоги постоянно. Учимся в смешанной форме: неделя в школе, неделя онлайн. И с той школьной недели – один день два урока нормальные, в потом убежище. Как можно научить читать ребенка через экран гаджета? Только репетитор!"

