"Просили научить читать 21-летнего парня". Репетитор поделилась опытом и спровоцировала дискуссию в сети
Репетиторка Галина Кузнецова поделилась опытом, рассказав, что ее просили научить читать 21-летнего парня. Этим случаем она ответила на комментарий о том, что на первом курсе колледжа есть ученики, которые читают по слогам.
В заметке в TikTok Кузнецова подчеркнула, что не удивляется подобным ситуациям. В то же время, украинцы в комментариях высказали разные мнения по этому поводу.
"У меня запрос был, 21 год парню. Просили научить читать. Он пришел на работу, нужно читать, записывать, вести документацию. Он не умеет", – рассказала Кузнецова.
Некоторые из пользователей соцсети говорили, что, возможно, дети имеют неврологическое расстройство – дислексию, поэтому им трудно учиться. В то же время, многие украинцы отмечали, что современных школьников нельзя заставлять или оставлять после уроков доработать не усвоенный материал, поэтому они ленятся.
"Может у таких детей дислексия? Моя дочь учится в колледже, то у нее однокурсник тоже имеет проблемы".
"Это потому что у нас прекратили на второй год оставлять. И все они такие потом хотят высшее образование, все юристами хотят быть".
"Ну конечно, у нас же сейчас деток нельзя заставлять, а оставить после уроков доработать не выученный материал – это вообще криминал высшего уровня".
"Работаю учителем старших классов. В последнее время 5-10 детей стабильно не умеют читать, но они уверены в своих знаниях и будущем высшем образовании".
Однако есть и те, кто считает, что чтение не влияет на умственные способности. В то же время, многие дети проживают в прифронтовой зоне и не имеют возможности постоянно посещать офлайн-уроки, а учить читать ребенка через экран гаджета сложно.
"Как скорость чтения влияет на умственные способности?"
"Мы проживаем в прифронтовой зоне. С 1 сентября тревоги постоянно. Учимся в смешанной форме: неделя в школе, неделя онлайн. И с той школьной недели – один день два урока нормальные, в потом убежище. Как можно научить читать ребенка через экран гаджета? Только репетитор!"
