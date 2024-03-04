Просветитель о математике в школах Украины: нельзя учить с мелом и ручкой детей, которые не представляют своей жизни без гаджетов

Украинская кандидат педагогических наук и старший экзаменатор по кодированию открытых ответов на задачи математической области исследования PISA Юлия Простакова рассказала, что детей, которые проводят много времени за экранами гаджетов, нельзя учить с мелом и ручкой. По ее словам, таким ученикам нужно создавать условия, чтобы они строили, исследовали, считали в графическом калькуляторе. Она уверяет, что ничего плохого не произойдет, если школьники будут строить графики не на бумаге, а на экране.

Об этом просветитель рассказала в интервью Новой украинской школе. Простакова говорит, что сейчас много учебных заведений работает дистанционно, поэтому следует использовать новые методики, которые будут помогать школьникам включаться в обучение. Педагог замечает, что электронные устройства часто используются как трансляторы или фон, однако не как платформа, где можно сделать онлайн-опыт.

"Онлайн-инструменты для тестирования или опроса должны быть привычными на уроках. Это не должно быть экзотикой или элементом открытого урока. Нельзя учить с мелом и ручкой детей, которые не представляют своей жизни без гаджетов. Пусть они что-то исследуют, строят, считают в графическом калькуляторе. Ничего плохого не произойдет, если ученик или ученица построит график не на бумаге, а на экране компьютера, потому что все равно нужно знать, какую формулу ввести и как найти точку пересечения", – делится преподаватель.

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Она отмечает важность объяснять детям, как математика может быть связана с жизнью. В частности, рассказывать, в каких профессиях она необходима. Таким образом, школьники будут понимать, что этот предмет важен для многих вещей, а не только потому, что его нужно изучить, чтобы сдать экзамены.

Простакова советует также решать с учениками практикоориентированные задачи, которые должны появиться в учебниках НУШ. Однако, по ее словам, важно, чтобы учителя стремились учить по-новому, иначе пользы от таких книг не будет. В частности, она привела к примеру результаты исследования PISA-2022, согласно которым учителя не хотят воспринимать изменения к лучшему, а реагируют на них как на ухудшение условий работы.

Педагог говорит, что когда школьники не понимают, зачем им учить математику, то у них падает мотивация к обучению, что приводит к выполнению задач кое-как.

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