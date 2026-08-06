Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками

Головоломки считаются чрезвычайно полезными для мозга, ведь они тренируют память, стимулируют критическое мышление и улучшают пространственное воображение. Регулярное выполнение таких упражнений позволяет поддерживать высокую концентрацию внимания и развивает гибкость ума в любом возрасте. Чтобы проверить свою сообразительность и уровень IQ, посмотрите на изображение ниже.

Видео дня

В этой головоломке вам предлагается работать с геометрической фигурой, выложенной из девяти спичек. На начальном этапе эти спички образуют правильный шестиугольник, к которому справа присоединен квадрат, внешне напоминающий обычную лампочку.

Главное условие задачи заключается в том, чтобы переместить всего три спички для кардинального изменения структуры рисунка. Ваша цель – превратить исходную плоскую комбинацию в объёмную трёхмерную коробку или куб.

Ответ на головоломку

Ключ к решению этой непростой задачи заключается в переходе от двумерного восприятия рисунка к трехмерному. Подсказка заключается в том, что три спички, расположенные с правой стороны и образующие квадрат, необходимо переместить внутрь основного шестиугольника.

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После того как вы переместите эти три спички в центр фигуры, получится классическое изображение куба в изометрии с тремя четко очерченными видимыми гранями.

Если вам удалось самостоятельно и быстро догадаться об этом решении, это свидетельствует о вашем высоком интеллектуальном потенциале и отлично развитом пространственном воображении.

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